Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρω Κοντού

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών μετά από προβλήματα υγείας. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Αποχώρησε από τη ζωή η Μάρω Κοντού

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομεία της Αθήνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον πνεύμονα και νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αττικόν, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάββα, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934 και είχε ρίζες από τα Ψαρά. Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε από τον χώρο του χορού και της αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο τη δεκαετία του 1950, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε ως ηθοποιός τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Το Κουκάκι τότε ήταν μια γλύκα. Υπήρχαν μυρωδιές, όλα τα σπίτια μονά ή διπλά με κήπους, γύρω μας ζούσαν υπέροχες οικογένειες, οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν πάντα ανοιχτά.»

Στην προσωπική της ζωή υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Ο πατέρας της, έμπορος με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, πέθανε από φυματίωση όταν εκείνη ήταν δύο ετών, γεγονός που σημάδεψε την παιδική της ζωή και την ανέδειξε ως προσωπικότητα με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς στην οικογενειακή μνήμη.

Η εκπαίδευσή της περιλάμβανε σπουδές στη Χορογραφία (σήμερα Κρατική Σχολή Χορού) και την απόκτηση υποτροφίας για σπουδές στη Γερμανία. Επίσης φοίτησε στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1959 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο δίπλα στον Δημήτρη Χορν.

Η απώλεια της Μάρως Κοντού αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Η καλλιτεχνική της παρουσία, η εκφραστική της ικανότητα και οι συνεργασίες με πρόσωπα και οργανισμούς του χώρου σημάδεψαν γενιές θεατών και επαγγελματιών.

Σημεία ενδιαφέροντος για το κοινό:

Η ηλικία της: 92 έτη .

. Αιτία και νοσηλεία: νόσημα στον πνεύμονα, νοσηλευόταν στο Αττικόν και στον Άγιο Σάββα .

και στον . Βιογραφικά στοιχεία: γέννηση στο Κουκάκι, καταγωγή από Ψαρά, σπουδές στη χορογραφία και στη Φιλοσοφική Σχολή.

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Στοιχείο Πληροφορία Επώνυμο Κοντού Όνομα Μάρω (Μαριάνθη) Ημερομηνία γέννησης 21 Ιουνίου 1934 Ηλικία 92 έτη Τελευταία νοσοκομεία Αττικόν, Άγιος Σάββας

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