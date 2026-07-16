Τιμή και διάλογος για τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στην Ημαθία

Σειρά επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ολοκλήρωσαν στελέχη και εκπρόσωποι της ΝΔ στο πλαίσιο της δράσης «Δίπλα στους Εθελοντές Πρώτης Γραμμής», με στόχο την ενημέρωση για το έργο, τις ανάγκες και τη στήριξη των τοπικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας.

Επισκέψεις και αναγνώριση του έργου των τοπικών εθελοντών

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ολοκληρώθηκε σειρά συναντήσεων που είχαν ως κεντρικό άξονα την αναγνώριση και την ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος στην Πολιτική Προστασία. Η δράση με τίτλο «Δίπλα στους Εθελοντές Πρώτης Γραμμής» έφερε στην περιοχή στελέχη και εκπροσώπους κεντρικών φορέων για να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις ανάγκες και το αντικείμενο εργασίας των τοπικών οργανώσεων.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν η Συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, Έλενα Σώκου, η Γραμματέας Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας Πίστη Κρυσταλλίδου, καθώς και η Συντονίστρια της Γραμματείας Εθελοντισμού Ν. Ημαθίας Κατερίνα Πανάγου, συνοδευόμενες από τον Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Ημαθίας Ηλία Ηλιόπουλο. Οι επισκέψεις περιλάμβαναν επαφές με εκπροσώπους υπηρεσιών και τοπικών εθελοντικών οργανώσεων.

Κατά την ενημέρωση που δόθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ο ρόλος των τοπικών στελεχών Πολιτικής Προστασίας και των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων αναδείχθηκε ως κρίσιμος, ιδίως σε περιστατικά φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών. Η ενημέρωση έγινε από την Περιφερειακή Σύμβουλο Συρμούλα Τζήμα και τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Ημαθίας Κωνσταντίνο Βεργώνη, παρουσία μελών της ΔΕΕΠ Ημαθίας.

«Δίπλα στους Εθελοντές Πρώτης Γραμμής»

Στο επίκεντρο της δράσης τέθηκε η ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας με τις πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, η καταγραφή των προτάσεών τους και η περαιτέρω ενδυνάμωση του θεσμού του εθελοντισμού στην Πολιτική Προστασία. Στις συζητήσεις επισημάνθηκαν επίσης οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και που επηρεάζουν άμεσα και την τοπική λειτουργία των ομάδων.

Από τις αναφορές ξεχώρισαν οι εξής υποδομές και πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει στην οργάνωση των εθελοντών:

Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) — καταγραφή και αναγνώριση οργανώσεων.

— καταγραφή και αναγνώριση οργανώσεων. Πιστοποίηση οργανώσεων και εθελοντών — αποτελεσματικότερη ένταξη σε επιχειρησιακά σχέδια.

— αποτελεσματικότερη ένταξη σε επιχειρησιακά σχέδια. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Δυνατότητα χρηματοδότησης για πιστοποιημένες οργανώσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης έγιναν επίσης προγραμματισμένες επαφές με τοπικές συλλογικότητες, όπως οι Ραδιοερασιτέχνες Νάουσας — Βέροιας — Αλεξάνδρειας και η ΛΕΦΕΔ, προκειμένου να εντοπιστούν πρακτικές ανάγκες και προτάσεις συνεργασίας. Η δράση, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό την ανάδειξη της προσφοράς των εθελοντών και τη διατήρηση ανοικτού διαλόγου με τους βασικούς κρίκους του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Τοπικές συνέπειες και χρηστικές πληροφορίες

Για την Ημαθία, όπου οι κλιματικές ακραίες συνθήκες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επιβαρύνει τα τελευταία χρόνια τη διαχείριση κρίσεων, η στελέχωση, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των εθελοντικών ομάδων αποτελούν πρακτικές ανάγκες. Η βελτίωση της επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές και η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση μπορούν να αυξήσουν την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων έκτακτων περιστατικών.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν ή να συνεργαστούν με τις τοπικές ομάδες εθελοντών μπορούν να απευθυνθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ή στις κατά τόπον οργανώσεις που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., ώστε να αξιοποιήσουν τα κανάλια επικοινωνίας και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρονται.