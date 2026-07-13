Ημαθία: ζεστή ημέρα με τοπικές νεφώσεις και άνεμο μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο

Γενικά αίθριος ουρανός στην Ημαθία σήμερα, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και πιθανή αύξηση των νεφώσεων στα ορεινά από το μεσημέρι. Σημαντικοί άνεμοι αναμένονται στο Ιόνιο.

Σύντομη εικόνα για τον καιρό στην Ημαθία

Σήμερα, Δευτέρα, η περιοχή της Ημαθίας θα βρίσκεται υπό την επίδραση σταθερού καιρού με γενικά καλές καιρικές συνθήκες, αλλά και κάποιες τοπικές διαφοροποιήσεις που αξίζει να γνωρίζουν οι κάτοικοι. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή, ενώ στα ορεινά θα αυξηθούν οι νεφώσεις κατά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ήπιοι στην Ανατολική Μακεδονία και στο Αιγαίο, αλλά στο Ιόνιο προβλέπεται ενίσχυση μέχρι και 7 μποφόρ από το μεσημέρι, στοιχείο που χρήζει προσοχής για θαλάσσιες δραστηριότητες.

Τι πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι

Οι εξωτερικές δραστηριότητες είναι γενικά ασφαλείς, εκτός αν προγραμματίζετε ορεινές εξορμήσεις το απόγευμα, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών νεφώσεων και βροχών.

Σε περίπτωση μετακίνησης προς τα παράκτια του Ιονίου ή για θαλάσσια σπορ, λάβετε υπόψη την ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων.

Η θερμοκρασία στην ευρύτερη βόρεια Ελλάδα θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο.

Πίνακας με προσεγγιστικές μέγιστες/ελάχιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή

Περιοχή Εύρος (°C) Δυτική Μακεδονία 18 - 31 Μακεδονία & Θράκη 21 - 35 Θεσσαλία 23 - 36 Κεντρική & Νότια Ελλάδα 22 - 37 (τοπικά έως 38)

Η περιγραφή των θερμοκρασιών παρουσιάζει τις γενικές τάσεις ανά ευρύτερες ζώνες της χώρας. Για την Ημαθία ειδικότερα, οι κάτοικοι της πόλης της Βέροιας και της Νάουσας μπορούν να αναμένουν θερμοκρασίες εντός του φάσματος της Μακεδονίας, με ηπιότερες νυχτερινές τιμές και ζέστη κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Συμβουλές ασφάλειας

Προστασία από τον ήλιο: χρήση καπέλου, γυαλιών ηλίου και επαρκούς ενυδάτωσης κατά τις πιο ζεστές ώρες.

Στις θαλάσσιες εξορμήσεις, ελέγξτε την τοπική πρόγνωση ανέμων πριν από αναχώρηση.

Για ορεινές δραστηριότητες, προετοιμαστείτε για πιθανά μεταβαλλόμενα φαινόμενα το απόγευμα.

Τα τοπικά εμπορικά και διοικητικά σημεία θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις θερμικές συνθήκες όταν προγραμματίζουν υπηρεσίες ή εκδηλώσεις υπαίθρου. Η μετεωρολογική εικόνα ενδέχεται να μεταβληθεί, οπότε για λεπτομέρειες και ενημερώσεις συνιστάται η άμεση αναζήτηση των επικαιροποιημένων δελτίων από επίσημες πηγές.

Αντίστοιχες πληροφορίες προέρχονται από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (meteo.gr) και συνοψίζουν την αναμενόμενη κατανομή θερμοκρασιών και ανέμων για σήμερα.