Τρεις Ημαθιώτες στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Στη λίστα των 401 μελών του νέου Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνονται τρία πρόσωπα από την Ημαθία: δύο δικηγόροι και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας. Η επιλογή σηματοδοτεί προσπάθεια διεύρυνσης της συμμετοχής και απευθύνεται σε ενεργούς πολίτες της περιοχής.

Ανακοινώθηκαν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου — συμμετοχή και από την Ημαθία

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έδωσε στη δημοσιότητα τη σύνθεση του νέου της Εθνικού Συμβουλίου, που αριθμεί συνολικά 401 πρόσωπα. Στην ανακοίνωση ξεχωρίζουν τρία ονόματα με σύνδεση στην Ημαθία: οι δικηγόροι Φανής Γιωτάκη και Βασίλης Δημητριάδης και ο Κώστα Ταμπακιάρ η, που αναφέρεται ως πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας.

Η παρουσία τοπικών στελεχών σε όργανα κομματικού χαρακτήρα έχει πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα: δίνει ορατότητα σε ζητήματα της περιοχής και διευκολύνει τη δικτύωση με την κεντρική πολιτική. Η συμμετοχή εκπροσώπων από τον αγροτικό και τον νομικό χώρο αντικατοπτρίζει τη διάθεση της οργάνωσης να εντάξει στον πυρήνα της επαγγελματίες και φορείς της τοπικής κοινωνίας.

«Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας, της Παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους.»

Η δήλωση του κόμματος, που συνοδεύει τη λίστα, υπογραμμίζει ότι η συγκρότηση του οργάνου επιχειρεί ένα «νέο μοντέλο πολιτικής συμμετοχής», με έμφαση στη διεύρυνση της βάσης και στη συνεργασία με κοινωνικές ομάδες. Για την Ημαθία αυτό σημαίνει ότι ζητήματα όπως η αγροτική παραγωγή, οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και οι ανάγκες των επαγγελματιών αποκτούν έναν επιπλέον δίαυλο επικοινωνίας με πολιτικές πρωτοβουλίες.

Σε τοπικό επίπεδο, η παρουσία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας στο Εθνικό Συμβούλιο είναι αξιοσημείωτη, ειδικά για τη Νάουσα και τις αγροτικές κοινότητες της Ημαθίας, όπου οι συνεταιρισμοί έχουν καθοριστικό ρόλο στη διάθεση προϊόντων και στη στήριξη των παραγωγών. Η ένταξη νομικών εκπροσώπων από την περιοχή μπορεί να διευκολύνει την επεξεργασία νομικών και θεσμικών ζητημάτων που αφορούν την τοπική λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Για τους πολίτες της Ημαθίας, τα επόμενα βήματα είναι πρακτικά: παρακολούθηση των θέσεων που θα προωθήσουν τα τοπικά μέλη, συμμετοχή σε δημόσιες πρωτοβουλίες και επαφή με τους εκλεχθέντες για την προώθηση θεμάτων της καθημερινότητας. Η ανακοίνωση ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου αλλά και προσδοκία για μεγαλύτερη σύνδεση της περιφέρειας με την κεντρική πολιτική σκηνή.

401 τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Αναγνωρισμένα τοπικά πρόσωπα από την Ημαθία: Φανής Γιωτάκη , Βασίλης Δημητριάδης , Κώστα Ταμπακιάρ η .

, , . Έμφαση στη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων και ενεργών πολιτών.

Όνομα Ρόλος/Σύνδεση Φανής Γιωτάκη Δικηγόρος (Ημαθία) Βασίλης Δημητριάδης Δικηγόρος (Ημαθία) Κώστα Ταμπακιάρ η Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας

Η τοπική κοινωνία της Ημαθίας θα παρακολουθεί την εξέλιξη της συμμετοχής αυτής και την πρακτική επίδρασή της σε ζητήματα όπως η αγροτική πολιτική, οι τοπικές υποδομές και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η συγκεκριμένη κίνηση της ΕΛ.Α.Σ. αναμένεται να αξιολογηθεί και με γνώμονα την ικανότητα των οριζόμενων μελών να μεταφέρουν και να υπερασπιστούν τοπικά αιτήματα στο κέντρο.