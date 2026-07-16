Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέλεξε τη Νάουσα για προετοιμασία — ώθηση στον αθλητικό τουρισμό

Η επίσκεψη της αποστολής της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο αναδεικνύει τις δυνατότητες των τοπικών υποδομών και τη σημασία του αθλητικού τουρισμού για τη Νάουσα.

Διεθνής αποστολή στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νάουσας

Την ομάδα κολύμβησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που επέλεξε τη Νάουσα για την προετοιμασία της, επισκέφθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης. Η αποστολή αριθμούσε 53 άτομα, μεταξύ αθλητών και προπονητών, με ηλικίες αθλητών από 13 έως 16 ετών.

Η παρουσία μιας πολυμελούς διεθνούς ομάδας επιβεβαιώνει τη δυναμική των εγκαταστάσεων της πόλης και αναδεικνύει την αξία της φιλοξενίας αθλητικών αποστολών για την τοπική οικονομία και την προβολή της Νάουσας.

Πρακτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία

Η φιλοξενία ομάδων τέτοιου βεληνεκούς έχει πολλαπλές άμεσες επιδράσεις: τόνωση των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων, αύξηση της κίνησης στο λιανεμπόριο και ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής. Στην πράξη, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της πόλης μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη απασχόληση και έσοδα κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και της παραμονής της αποστολής.

Αριθμός αποστολής: 53 άτομα

άτομα Ηλικίες αθλητών: 13–16 ετών

ετών Χώρος προπόνησης: Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας

Ο Δήμος ευχαρίστησε ρητά την Ελληνική Αστυνομία για τη συνδρομή σε θέματα φύλαξης και ασφάλειας καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής.

«Η επιλογή της Νάουσας από την ομάδα κολύμβησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πραγματοποίηση της προετοιμασίας της αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση των δυνατοτήτων που διαθέτει ο Δήμος μας στον τομέα των αθλητικών υποδομών και της φιλοξενίας...»

Στην ίδια δήλωση ο Δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, αίτημα που χαρακτηρίζεται δικαιολογημένο στον βαθμό που οι υπάρχουσες υποδομές υποδέχονται διεθνείς αποστολές και απαιτούν λειτουργική και οικονομική βιωσιμότητα.

Συνεπειες και επόμενα βήματα για τη Νάουσα

Η αναγνωρισιμότητα που φέρνει μια τέτοια επιλογή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για στοχευμένες ενέργειες προβολής και συνεργασίας με αθλητικούς φορείς. Στο εγγύς μέλλον, ο Δήμος και οι επαγγελματίες του τουρισμού θα κληθούν να αποτυπώσουν με ρεαλισμό τα οφέλη και τις ανάγκες — τεχνικές και ενεργειακές — ώστε να διευρύνουν την προσοχή διεθνών ομάδων σε μόνιμη βάση.

Στοιχείο Αριθμός / Πληροφορία Αποστολή 53 άτομα Ηλικίες αθλητών 13–16 ετών Χώρος Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας

Η υπόθεση καθιστά σαφές ότι η τοπική διοίκηση βλέπει τον αθλητικό τουρισμό ως αναπτυξιακό πυλώνα και απαιτεί στήριξη από την πολιτεία για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις. Για την καθημερινότητα της Νάουσας, αυτό σημαίνει προσέλκυση επισκεπτών όλο τον χρόνο και ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, εφόσον υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός και υλικοτεχνική υποδομή που να καλύπτει τις απαιτήσεις διεθνών ομάδων.