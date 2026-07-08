Επίθεση σκύλου σε κατάστημα στην Αλεξάνδρεια: γυναίκα τραυματίστηκε και ενημερώθηκε η Αστυνομία

Βραδινό περιστατικό σε κατάστημα εστίασης στην Αλεξάνδρεια: γυναίκα δέχθηκε δάγκωμα από σκύλο, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η Αστυνομία ενημέρωσε ότι θα διαβιβάσει σχετικό έγγραφο στον Δήμο.

Τι συνέβη

Αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε κατάστημα εστίασης της Αλεξάνδρειας, όταν γυναίκα δέχθηκε επίθεση από σκύλο την ώρα που εισερχόταν στον χώρο. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου μεταξύ 21:00 και 21:30, σύμφωνα με όσα ανέφερε η παθούσα.

Κατά την άφιξή της και ενώ απευθυνόταν στη σερβιτόρα για να δώσει την παραγγελία της, ο σκύλος όρμησε προς το μέρος της. Η σερβιτόρα προσπάθησε αρχικά να τον απομακρύνει, όμως ο σκύλος επανήλθε και δάγκωσε τη γυναίκα. Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος του καταστήματος και η σερβιτόρα απέσπασαν το ζώο από τον χώρο.

Άμεσα μέτρα και παροχή βοήθειας

Η παθούσα μετέβη, συνοδευόμενη από φίλες της, στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Της έγιναν οι αναγκαίες ενέσεις και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, όπως αναφέρεται στην καταγραφή του περιστατικού.

Η ίδια ενημέρωσε ότι είχε πληροφορηθεί πως ο συγκεκριμένος σκύλος είχε εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά και σε προηγούμενο περιστατικό, χωρίς τότε να έχει προκύψει τραυματισμός.

Ενέργειες Αστυνομίας και Δήμου

Η παθούσα απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Στην ενημέρωση που έλαβε, όπως αναφέρεται, θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση προς τον Δήμο για να εξεταστεί η υπόθεση και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση προς τον Δήμο, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.»

Τοπικές επιπτώσεις και προτάσεις για τους πολίτες

Το περιστατικό εγείρει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και ευθύνης ιδιοκτητών ή υπευθύνων χώρων. Για τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, σημαντικές είναι οι εξής επισημάνσεις:

Σε εστιατόρια και άλλους δημόσιους χώρους να τηρούνται κανόνες για την παρουσία ζώων.

Όποιος τραυματίζεται από ζώο να ζητά άμεσα ιατρική φροντίδα και να καταγγέλλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Οι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι χώρων πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για προηγούμενα περιστατικά επιθετικότητας.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις τοπικές αρχές και ο ρόλος του Δήμου στην επόμενη φάση θα κρίνει πιθανά μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων.