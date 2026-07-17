Έκτακτη συνεδρίαση στη Νάουσα: αποφάσεις για καθαριότητα, κυκλοφορία και το πρόγραμμα GREEN MASCOT

Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Η.Π. Νάουσας για να αποφασίσει σε θέματα καθαρισμού κτιρίων, προσωρινής σήμανσης σε εμπορική αγορά, πεζοδρόμησης και συμμετοχής στο έργο GREEN MASCOT.

Συνεδρίαση με άμεσες τοπικές επιπτώσεις

Συνεδριάζει σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για έκτακτα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση είναι δημόσια και αφορά κρίσιμες αποφάσεις για υπηρεσίες και καταστάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των δημοτών.

Μεταξύ των θεμάτων που θα κληθούν να αποφασίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι περιλαμβάνονται:

Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης για τον διαγωνισμό καθαρισμού κτιρίων του Δήμου για δωδεκάμηνη σύμβαση.

Αποδοχή ή μη μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής σήμανσης για τη λειτουργία βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς στον Προφήτη Ηλία, στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίου, εντός θρησκευτικού εορταστικού πλαισίου.

Απόφαση επί αίτησης καταστηματαρχών της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου για προσωρινή πεζοδρόμηση της οδού σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Έγκριση ή μη δαπανών για την προμήθεια διαδικτυακής εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας (WEB AR) στο πλαίσιο του προγράμματος GREEN MASCOT για την ενίσχυση τοπικών ικανοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω του αθλητισμού.

Τι σημαίνουν οι αποφάσεις για τον δημότη

Η έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης για τον καθαρισμό των κτιρίων θα καθορίσει ποιος φορέας θα αναλάβει τη συντήρηση των δημοτικών χώρων για τον επόμενο χρόνο, με άμεσα αποτελέσματα στην καθαριότητα των δημοσίων υπηρεσιών και των χώρων εξυπηρέτησης πολιτών. Η όποια καθυστέρηση ή αναβολή μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η συζήτηση για την προσωρινή κυκλοφοριακή σήμανση στη Ζερβοχώρι αφορά στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα κατά τη διεξαγωγή της υπαίθριας αγοράς στο πλαίσιο του εορτασμού του Προφήτη Ηλία. Η αποδοχή της μελέτης θα επιτρέψει τη ρύθμιση της κίνησης και την οργάνωση του χώρου, ενώ πιθανές τροποποιήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν τη διαχείριση των οχημάτων και των πεζών στην περιοχή.

Το θέμα της προσωρινής πεζοδρόμησης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου προέρχεται από αίτημα καταστηματαρχών και αφορά τις ημέρες και ώρες που προτείνονται για την απομόνωση της οδού από την κυκλοφορία. Αν γίνει αποδεκτό, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα δουν αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας και στις συνθήκες πρόσβασης στα καταστήματα, με θετικά στοιχεία για πεζούς αλλά και ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις στάθμευσης και μετακίνησης.

Τέλος, η δαπάνη για την προμήθεια WEB AR υπηρεσίας στο πλαίσιο του GREEN MASCOT αφορά τη δημιουργία διαδικτυακής εμπειρίας επαυξημένης πραγματικότητας που στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω του αθλητισμού. Η υλοποίηση τέτοιων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει την προβολή τοπικών δράσεων και να εμπλέξει νέες ηλικιακές ομάδες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Θέμα Σύντομη περιγραφή Καθαρισμός κτιρίων Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης για δωδεκάμηνη σύμβαση Προσωρινή σήμανση (Ζερβοχώρι) Μελέτη για λειτουργία βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς στον εορτασμό Προφήτη Ηλία Πεζοδρόμηση οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου Αίτηση καταστηματαρχών για προσωρινή πεζοδρόμηση GREEN MASCOT - WEB AR Έγκριση δαπανών για διαδικτυακή εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται ως δημόσια, γι' αυτό και οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες στο δημοτικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε υπηρεσίες καθαριότητας, στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εκδηλώσεων, στην εμπορική κίνηση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην τοπική προβολή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αθλητισμού.

Περαιτέρω πληροφορίες και τα σχετικά πρακτικά θα αναρτηθούν, όπως προβλέπεται, στις κατάλληλες δημόσιες ανακοινώσεις του Δήμου.