Σχέδιο για «Σπίτι του Πόντου» στη Βέροια: τι προβλέπεται και τι σημαίνει για την πόλη

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του «Σπιτιού του Πόντου» στη Βέροια προβλέπει τη στέγαση μεγάλης ιδιωτικής συλλογής και τη δημιουργία ενός ερευνητικού-πολιτιστικού κέντρου σε κτίριο του πρώην στρατοπέδου «Καπετάν Ακρίτας». Η πορεία παραχώρησης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα επόμενα βήματα θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και τον αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.

Ένα πρότζεκτ εθνικής και τοπικής εμβέλειας

Η συζήτηση για τη δημιουργία του «Σπιτιού του Πόντου» στη Βέροια επανήλθε πρόσφατα μετά από δημόσια αναφορά κατά τη διάρκεια τοπικής συναυλίας ότι «ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εγχείρημα έχει την υποστήριξη επιστημονικών και κυβερνητικών κύκλων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην 299 ΚΙΧΝΕ, στο ανενεργό στρατόπεδο «Καπετάν Ακρίτας», υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η επιλογή του χώρου, με τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους που διαθέτει, κρίνεται καταλληλότερη για να στεγάσει όχι μόνο μόνιμη έκθεση αλλά και ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποδομές.

Το αρχείο ως πυρήνας του νέου φορέα

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί το αρχείο που έχει συγκεντρώσει ο ομότιμος καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Κωνσταντίνος Φωτιάδης. Η συλλογή περιλαμβάνει υλικό που οι πρώτες περιγραφές τοποθετούν ως εξής:

Είδος υλικού Περίπου Τόμοι βιβλίων 30.000+ Αυθεντικοί πίνακες ζωγραφικής ~600 Συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας 2.000+ Φωτογραφίες, χάρτες, καρτ ποστάλ κ.ά. Εκατοντάδες τεμάχια

Το προτεινόμενο «Σπίτι του Πόντου» δεν περιγράφεται απλώς ως μουσείο-έκθεση, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο κέντρο έρευνας, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης που θα φιλοξενεί αρχείο, εργαστήρια, αίθουσες εκδηλώσεων και υποδομές για τοπικές και πανελλαδικές δράσεις.

Τι αλλάζει για τη Βέροια — τοπικές συνέπειες

Η μετατροπή του κτιρίου σε πολιτιστικό φορέα θα προσφέρει μόνιμο χώρο για εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετιζόμενα με τον ποντιακό ελληνισμό.

Η παρουσία μεγάλου αρχείου και ερευνητικών υποδομών μπορεί να αυξήσει τη ροή επισκεπτών και ερευνητών στην πόλη, με θετικές επιπτώσεις στον πολιτιστικό τουρισμό.

Η διαδικασία παραχώρησης και οι επόμενες γραφειοκρατικές ενέργειες θα καθορίσουν τη χρονική ατζέντα και το κόστος μετατροπής του κτιρίου.

«Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου», όπως γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τοπικής συναυλίας.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την ανάγκη για εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών συντήρησης και τεκμηρίωσης των υλικών, καθώς και για την οργάνωση προσβάσιμων υπηρεσιών προς το κοινό και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα που θα απαιτήσουν σχεδιασμό και χρηματοδότηση.

Επόμενο βήμα, όπως προκύπτει από τις αναφορές, είναι η ολοκλήρωση των προσυμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η επίσημη ολοκλήρωση της παραχώρησης του ακινήτου. Μόνο τότε θα γίνει σαφές το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, το πλαίσιο λειτουργίας και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

Για τους κατοίκους της Βέροιας, το εγχείρημα θέτει ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση ενός στρατιωτικού χώρου σε πολιτιστικό κέντρο, την προστασία της τοπικής μνήμης και το πώς ένα τέτοιο έργο θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο δίκτυο πολιτιστικών υποδομών της πόλης.