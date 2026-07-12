Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών 39χρονος στη Βέροια με 100 χάπια ecstasy και μεγάλες ποσότητες κάνναβης

Στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 39χρονο στην Ημαθία, κατασχέθηκαν συνολικά 941 γρ. ακατέργαστης κάνναβης και 100 δισκία ecstasy. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Επιχείρηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών στην Ημαθία

Συνελήφθη το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Ημαθία ένας 39χρονος ημεδαπός, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρακολούθηση και στοχευμένους ελέγχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 ναρκωτικά δισκία ecstasy, μια νάιλον συσκευασία με 581 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται προκειμένου να διακριβωθεί ο ρόλος του στην υποτιθέμενη διακίνηση.

Εντοπισμός «καβάτζας» και έρευνες σε οικίες

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ακίνητο που χρησιμοποιείτο ως χώρος αποθηκεύσεως παράνομων ουσιών — την επονομαζόμενη «καβάτζα». Στο σημείο αυτό κατασχέθηκε άλλη μία συσκευασία με 360 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης. Επίσης, σε έρευνα στην κύρια κατοικία του συλληφθέντος βρέθηκαν μικρότερες ποσότητες: 4 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης και 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης.

Είδος Ποσότητα Δισκία ecstasy 100 Ακατέργαστη κάνναβη (συσκευασία 1) 581 γρ. Ακατέργαστη κάνναβη (καβάτζα) 360 γρ. Ακατέργαστη κάνναβη (οικία) 4 γρ. Αυτοσχέδιο τσιγάρο 1

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η υπόθεση έχει τοπικό ενδιαφέρον για διάφορους λόγους: αφενός καταδεικνύει την παρουσία οργανωμένης διακίνησης σε ακίνητα της Ημαθίας, αφετέρου φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα εγρήγορσης σε επίπεδο γειτονιών και ιδιοκτησίας. Η στέρεη αστυνομική δράση συχνά συνοδεύεται από αυξημένες περιπολίες και ελέγχους στις περιοχές όπου εντοπίζονται αντίστοιχες δραστηριότητες.

Οι κάτοικοι οφείλουν να ενημερώνουν τις αρχές για ύποπτες κινήσεις ή εγκαταλελειμμένα οχήματα/ακίνητα.

Το κατασχεθέν υλικό αξιολογείται από τις διωκτικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση της προέλευσης και των δικτύων διακίνησης.

Το κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε μπορεί να αποκαλύψει επαφές και ραντεβού που συνδέονται με την υπόθεση.

Η Δίωξη Ναρκωτικών συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν συνεργούς και ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης εντός της περιφέρειας. Για τους κατοίκους της περιοχής η εξέλιξη της υπόθεσης θα καθορίσει τυχόν επιπλέον μέτρα ασφαλείας ή ενημερωτικές δράσεις από τοπικούς φορείς.

Περαιτέρω πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές από την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και την πορεία της δικογραφίας στον εισαγγελέα.