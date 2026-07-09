Έκτακτη προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου — ο πιλότος ασφαλής

Ένα μαχητικό F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από ένδειξη φωτιάς στην πτήση. Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ο χειριστής είναι καλά.

Συμβάν και πρώτη κινητοποίηση

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ και άλλων Μέσων. Το περιστατικό δημιούργησε άμεση κινητοποίηση των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας και του προσωπικού του αεροδρομίου, ενώ κλήθηκαν και δυνάμεις για έλεγχο του αεροσκάφους.

Από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει ότι κατά την πτήση εμφανίστηκε ένδειξη φωτιάς ή σχετικό τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο χειριστής να αποφασίσει την προσγείωση στο νησί ως προληπτικό μέτρο.

«Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.»

Κατάσταση και έλεγχοι

Ο πιλότος αποβιβάστηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε για προληπτικούς ελέγχους. Το μαχητικό ελέγχεται αυτήν την ώρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος και η έκταση της ζημιάς.

Άμεση κινητοποίηση προσωπικού ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Έλεγχος του αεροσκάφους από τεχνικές ομάδες της Π.Α.

Ο πιλότος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς.

Τοπικές επιπτώσεις και σχόλια

Η αναγκαστική προσγείωση προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στο αεροδρόμιο αλλά δεν φαίνεται να επηρέασε τη λειτουργία του μεσοπρόθεσμα. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ζακύνθου το περιστατικό υπενθυμίζει την παρουσία και την επιχειρησιακή δραστηριότητα των Ενόπλων Δυνάμεων στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει διερεύνηση για να καταγράψουν τα ακριβή τεχνικά στοιχεία και να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ οι υπεύθυνοι επισημαίνουν ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια του πληρώματος και του πολιτικού προσωπικού του αεροδρομίου.

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Θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις από την Πολεμική Αεροπορία καθώς ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Η τοπική δημοσιογραφία παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν νεότερα στοιχεία που αφορούν την αιτία και την αξιολόγηση του συμβάντος.