Εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού στο Σέλι: έξι φορτηγά απορριμμάτων μέσα σε δύο ημέρες

Τριήμερη επιχείρηση καθαρισμού στην Κοινότητα Σελίου με απομάκρυνση μπαζών, επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών — ενίσχυση ελέγχων και προειδοποίηση για αυστηρά πρόστιμα.

Εντατικοί καθαρισμοί και αυξημένη επιτήρηση στην κοινότητα Σελίου

Σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στην Κοινότητα Σελίου, με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας να χρησιμοποιεί φορτωτές και φορτηγά για την απομάκρυνση συσσωρευμένων απορριμμάτων από γειτονιές του χωριού. Στο πλαίσιο της δράσης, μέσα σε 2 ημέρες φορτώθηκαν και μεταφέρθηκαν έξι φορτηγά με μπάζα, παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδιά και χόρτα.

Η επιχείρηση περιλαμβάνει επίσης την απομάκρυνση απορριμμάτων από τον χώρο προσωρινής εναπόθεσης στην άκρη του οικισμού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν ότι πλέον απαγορεύεται η εναπόθεση μπαζών, κλαδιών και επίπλων στο συγκεκριμένο σημείο ή δίπλα στους κάδους των γειτονιών, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εστιών ρύπανσης και κινδύνου πυρκαγιάς.

Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα της δράσης και την αποτροπή παράνομης απόρριψης, θα υπάρξει αυξημένη επιτήρηση με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας, οχήματος του Δασαρχείου και του drone πολιτικής προστασίας, που θα εποπτεύει περιοχές ευκολότερης πρόσβασης και σημεία όπου παρατηρείται συχνά ανεξέλεγκτη απόθεση.

Καλείται το κοινό να συνεργαστεί ενεργά, να ενημερώνει άμεσα την Κοινότητα ή την Αστυνομία σε περίπτωση παράνομης απόθεσης και να σεβαστεί τους νέους κανόνες χρήσης των χώρων προσωρινής εναπόθεσης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι προβλέπονται υψηλά πρόστιμα για όσους συνεχίσουν την παράνομη ρίψη απορριμμάτων.

Στόχος: απομάκρυνση όλων των συσσωρευμένων απορριμμάτων και μπάζων.

Μέσα: φορτωτές, φορτηγά μεταφοράς, Δημοτική Αστυνομία, όχημα Δασαρχείου, drone πολιτικής προστασίας.

Κάλεσμα: άμεση ειδοποίηση των Αρχών σε περιπτώσεις παράνομης απόθεσης.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί όχι μόνο στη βελτίωση της εικόνας του οικισμού, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης θα κριθεί και από την επόμενη περίοδο, καθώς οι υπηρεσίες προγραμματίζουν σταδιακές παρεμβάσεις μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των εναποθέσεων.

Χρονικό διάστημα Μέσο/Δράση Αποτέλεσμα Πρώτες 2 ημέρες 6 φορτηγά μεταφοράς Απομάκρυνση μπάζων, επίπλων, συσκευών Συνεχίζεται (ημέρα 3) Δραστηριότητες καθαρισμού και εποπτεία Σταδιακή αποκομιδή και έλεγχος σημείων εναπόθεσης

Η τοπική κοινωνία καλείται να δείξει συνεργασία και ευαισθησία, ώστε το Σέλι να διατηρήσει την ορεινή του ταυτότητα και να αποφευχθούν προβλήματα που έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.