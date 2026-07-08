Εκτεταμένο μπλακάουτ στον Ζωγράφου: τι λέει ο ΔΕΔΔΗΕ και πότε επανέρχεται το ρεύμα

Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στον Ζωγράφου. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η βλάβη αφορά γραμμές μέσης τάσης και η ομαλοποίηση εκτιμάται έως τα μεσάνυχτα.

Εκτός ηλεκτροδότησης γειτονιές του Ζωγράφου

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται από το βράδυ της Τρίτης σε πολλές περιοχές της Αττικής, με τον Ζωγράφου να συγκαταλέγεται στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες βλάβες, αλλά αποδίδεται σε δυσλειτουργία στις γραμμές μέσης τάσης του δικτύου διανομής. Συνεργεία του Διαχειριστή βρίσκονται σε εξέλιξη αποκατάστασης, με προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη σταδιακή επαναφορά της παροχής.

Εκτίμηση αποκατάστασης και τι γνωρίζουμε

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση θα ομαλοποιηθεί σταδιακά στις πληγείσες περιοχές μέσα στη νύχτα. Όπως επισημαίνεται, η βλάβη εντοπίζεται κεντρικά στο δίκτυο μέσης τάσης και όχι σε τυχαίες τοπικές γραμμές. Επιπλέον, νωρίτερα μέσα στην ημέρα σημειώθηκαν πολύωρες διακοπές και στο Μαρούσι, διάρκειας περίπου 2–3 ωρών, ένδειξη της ευρύτερης πίεσης στο δίκτυο.

«Η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί γύρω στα μεσάνυχτα», αναφέρουν πηγές του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ενημέρωση παραμένει δυναμική και η επανηλεκτροδότηση πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών στα σημεία της βλάβης.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Πέρα από τον Ζωγράφου, διακοπές αναφέρθηκαν σε Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη. Η φύση της βλάβης εξηγεί το γεγονός ότι επηρεάζονται ευρύτερες γειτονιές και όχι μεμονωμένες οδοί.

Περιοχή Κατάσταση Εκτίμηση αποκατάστασης Ζωγράφου Εκτεταμένη διακοπή Σταδιακά, έως τα μεσάνυχτα Βύρωνας Διακοπές σε τετράγωνα Σταδιακά, έως τα μεσάνυχτα Αγία Βαρβάρα Διακοπές σε τετράγωνα Σταδιακά, έως τα μεσάνυχτα Αιγάλεω Διακοπές σε τετράγωνα Σταδιακά, έως τα μεσάνυχτα Ανθούπολη Διακοπές σε τετράγωνα Σταδιακά, έως τα μεσάνυχτα

Άμεσος αντίκτυπος στους κατοίκους

Για τον Ζωγράφου, οι διακοπές ρεύματος επιδρούν σε βασικές καθημερινές λειτουργίες: οικιακές συσκευές, ανελκυστήρες, φωτεινή σηματοδότηση σε κεντρικές αρτηρίες και λειτουργία καταστημάτων. Η διακοπή σημαίνει επίσης μειωμένο φωτισμό σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, με συνέπεια την ανάγκη για αυξημένη προσοχή κατά τη μετακίνηση πεζών και οδηγών σε γειτονιές με χαμηλή ορατότητα.

Σε οικοδομικά τετράγωνα που έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι, οι ένοικοι καλό είναι να αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρα έως τη σταθεροποίηση της παροχής και να ελέγχουν συσκευές όταν επανέλθει το ρεύμα. Οι επαγγελματίες εστίασης και λιανεμπορίου στη γειτονιά προσαρμόζουν τη λειτουργία τους με βάση τη σταδιακή επαναφορά, ενώ υπηρεσίες με ευαίσθητο εξοπλισμό οφείλουν να ακολουθούν τα πρωτόκολλα ασφαλούς επανεκκίνησης.

Χρήσιμες οδηγίες για τη διάρκεια της διακοπής

Αποσύνδεση ευαίσθητων συσκευών για την αποφυγή βλαβών κατά την επαναφορά της τάσης.

Περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό και προσοχή σε διασταυρώσεις όπου οι σηματοδότες ενδέχεται να μη λειτουργούν.

Ενημέρωση γειτόνων, ιδίως ηλικιωμένων ή ευάλωτων, για τυχόν ανάγκες υποστήριξης έως την επανηλεκτροδότηση.

Σε περίπτωση που η παροχή δεν αποκατασταθεί μετά την εκτιμώμενη ώρα, συνιστάται επικοινωνία με τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης του ΔΕΔΔΗΕ για ανανέωση της εικόνας ανά γειτονιά.

Το επόμενο βήμα

Με τα συνεργεία του Διαχειριστή να παραμένουν σε επιφυλακή, ο στόχος είναι η πλήρης και ασφαλής αποκατάσταση. Το γεγονός ότι νωρίτερα επηρεάστηκε και το Μαρούσι με πολύωρη διακοπή καταδεικνύει ότι το σύστημα δέχτηκε ευρύτερη πίεση μέσα στην ημέρα. Η εξέλιξη παρακολουθείται, ενώ η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στον Ζωγράφου αναμένεται να εξομαλύνει τη λειτουργία της πόλης κατά τις νυχτερινές ώρες.