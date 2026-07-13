Ταχύτατη κατάσβεση φωτιάς στο Μυρτόφυτο Παγγαίου — ελεγχόμενο μέτωπο μέσα σε 10 λεπτά

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μυρτόφυτο τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 16:00 μετά από άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στη σημερινή επιχείρηση κινητοποιήθηκαν δυνάμεις και εθελοντές της περιοχής.

Άμεση επιχείρηση και περιορισμός της φωτιάς

Νέα εστία σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στην περιοχή του Μυρτοφύτου στον δήμο Παγγαίου της Καβάλας. Η αντίδραση των υπηρεσιών ήταν ταχεία και η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε περίπου 10 λεπτά, γύρω στις 16:00 το απόγευμα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ. Στη μάχη με τις φλόγες συνεισέφεραν επίσης εθελοντές της περιοχής.

Αποτίμηση κινδύνου και επόμενα βήματα

Η γρήγορη κινητοποίηση εμπόδισε την εξάπλωση του μετώπου και απέτρεψε τον κίνδυνο να λάβει η πυρκαγιά επικίνδυνες διαστάσεις. Μετά την κατάσβεση, στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) Καβάλας, που ανέλαβε προανάκριση για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των αιτιών της εστίας.

Χρονικό επέμβασης: περίπου 10 λεπτά μέχρι πλήρης έλεγχος.

περίπου 10 λεπτά μέχρι πλήρης έλεγχος. Δυνάμεις πυρόσβεσης: 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Εμπλοκή πολιτών: συμμετοχή εθελοντών της περιοχής.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η άμεση κατάσβεση είχε πρακτικό όφελος για τους κατοίκους: προφύλαξε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κοντά στο Μυρτόφυτο και απέτρεψε ενδεχόμενη ανάγκη για εκκένωση ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Η παρουσία του ΚΑΕΕ δείχνει ότι οι αρχές εξετάζουν σοβαρά τις συνθήκες που προκάλεσαν την εστία, ώστε να εξαλειφθούν πιθανοί εμπρηστικοί ή ακούσιοι παράγοντες στο μέλλον.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση τις ημέρες υψηλού κινδύνου, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα σε αγροτικές εκτάσεις και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που εντοπίσουν νέα εστία. Η συνδρομή τοπικών εθελοντικών ομάδων αποδείχθηκε καθοριστική στην ταχεία κατάσβεση.

Παράμετρος Αριθμός / Σημείωση Πυροσβέστες 20 Οχήματα 6 Πεζοπόρο τμήμα 21η ΕΜΟΔΕ Χρόνος μέχρι έλεγχο 10 λεπτά (περίπου 16:00)

Η σύμπνοια ανάμεσα στις επίσημες υπηρεσίες και τους τοπικούς εθελοντές αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας στην πρόληψη και την άμεση διαχείριση πυρκαγιών. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο αναμένεται να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις όταν ολοκληρωθεί η προανάκριση.