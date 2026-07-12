Έλλειψη νέων στα τεχνικά επαγγέλματα της Ηλείας απειλεί τις τοπικές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις στην Ηλεία, ιδίως στον Πύργο, δηλώνουν σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού για κλάδους όπως αλουμίνιο, σίδηρος και ξυλεία — οι νέοι αποφεύγουν την έντονη τεχνική εργασία, παρότι προσφέρει εισόδημα και δεξιότητες.

Έλλειψη προσωπικού σε κλάδους υψηλής ζήτησης

Στην Ηλεία παρατηρείται έντονο πρόβλημα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού σε τεχνικά επαγγέλματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πατρίς. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία αλουμινίου, σιδήρου και ξυλείας δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν νέους εργαζομένους και να εκπαιδεύσουν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Οι επιχειρηματίες του Πύργου περιγράφουν την περιορισμένη προσέλευση υποψηφίων και τονίζουν ότι η εκπαίδευση νέων εργαζομένων αποδεικνύεται χρονοβόρα και κοστοβόρα. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την κάλυψη θέσεων αλλά και το μέλλον των μονάδων, καθώς η αδυναμία στελέχωσης περιορίζει την ικανότητα επέκτασης ή διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

«μάθε τέχνη κι άστηνε κι αν πεινάσεις πιάστηνε»

Η παροιμία που αναφέρεται στο ρεπορτάζ περιγράφει αντιστικτικά την πραγματικότητα: πολλοί νέοι δεν επιλέγουν τέτοιες βαριές και απαιτητικές εργασίες —ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες (ζέστη, ψύχος, βροχή)— προτιμώντας πιο «άνετους» κλάδους όπως η εστίαση ή ο τουρισμός, αν δεν εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από την πλευρά των επαγγελματιών, το πρόβλημα έχει πρακτικές συνέπειες για την οικονομία της περιοχής: καθυστερήσεις στην παραγωγή, αυξημένο κόστος κατάρτισης και περιορισμένες δυνατότητες για νέα εγχειρήματα στον τομέα της μεταποίησης και της παραγωγής.

Αιτίες : αντιλήψεις για «βαριά» εργασία, προτίμηση άλλων κλάδων, απαιτήσεις εκπαίδευσης.

: αντιλήψεις για «βαριά» εργασία, προτίμηση άλλων κλάδων, απαιτήσεις εκπαίδευσης. Επιπτώσεις : δυσκολία επεκτάσεων, προβλήματα διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις, αύξηση λειτουργικού κόστους.

: δυσκολία επεκτάσεων, προβλήματα διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις, αύξηση λειτουργικού κόστους. Τοπικό ενδιαφέρον: επιπτώσεις στην αγορά εργασίας του Πύργου και των γύρω δήμων.

Τοπικές προτάσεις και χρήσιμες κατευθύνσεις

Επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν την ανάγκη για στοχευμένη εκπαίδευση και συνεργασίες με τεχνικά λύκεια και ΙΕΚ ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα πρακτικής άσκησης που θα φέρουν τους νέους κοντά στη δουλειά. Παράλληλα, προτείνεται η προβολή των ευκαιριών απασχόλησης και των εισοδηματικών προοπτικών που προσφέρουν αυτά τα επαγγέλματα, καθώς και κίνητρα για την προσέλκυση έμπειρου προσωπικού από άλλες περιοχές.

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Για τους κατοίκους της Ηλείας, το θέμα είναι άμεσο: αφορά τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και προϊόντων, τις θέσεις εργασίας στην περιοχή και την οικονομική ευρωστία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει συνεργασία τοπικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων ώστε να διαμορφωθούν ρεαλιστικές λύσεις που θα κάνουν τα τεχνικά επαγγέλματα πιο ελκυστικά και προσιτά για τη νεολαία.

Η παραπάνω εικόνα καταγράφει την παρούσα κατάσταση όπως παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Πατρίς και αναδεικνύει την ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών απασχόλησης προσαρμοσμένων στις δεξιότητες που απαιτούν οι τοπικοί κλάδοι.