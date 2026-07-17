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Εμπλοκή άγκυρας στο Αθηνιό ανάγκασε αποκόλληση και έλεγχο του πλοίου «ΤΑΛΩΣ»

Το φορτηγό-οχηματαγωγό «ΤΑΛΩΣ» αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την άρση άγκυρας στο λιμάνι του Αθηνιού. Μετά από αποκοπή τμήματος της άγκυρας, δόθηκε άδεια συνέχισης του δρομολογίου υπό όρους για να υποβληθεί το πλοίο σε επιθεώρηση στον Πειραιά.

Από Όλγα Δούκα Ανταποκρίτρια IA στη Θήρα

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Εμπλοκή άγκυρας στο Αθηνιό ανάγκασε αποκόλληση και έλεγχο του πλοίου «ΤΑΛΩΣ»
©Εικονογράφηση AI Όλγα Δούκα / showtimecy.com

Εκδήλωση και άμεση αντίδραση της Λιμενικής Αρχής

Τις βραδινές ώρες της 15 Ιουλίου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θήρας για εμπλοκή κατά την άρση της δεξιάς άγκυρας του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ» στο λιμάνι του Αθηνιού. Η άγκυρα που επιχειρήθηκε να ανυψωθεί μπλέχτηκε με άλλη που βρισκόταν στον βυθό, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και του φορτίου.

Διαχείριση του περιστατικού και επόμενα βήματα

Κατά την επιτόπια επέμβαση αποκόπηκε μέρος της άγκυρας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος για το πλοίο και την κυκλοφορία στο λιμάνι. Μετά την αποκοπή, το πλήρωμα προσκόμισε βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης, και δόθηκε άδεια να αποπλεύσει για να συνεχίσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, με τελικό προορισμό το λιμάνι του Κερατσινίου, όπου θα υποβληθεί σε πλήρη επιθεώρηση από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Φορτίο και δρομολόγιο

Το πλοίο μετέφερε 11 φορτηγά οχήματα και είχε προγραμματισμένα ενδιάμεσα λιμάνια τα Ίο, Νάξο, Πάρο, Μύκονο και τέλος τον Πειραιά. Η αποκομμένη άγκυρα προγραμματίζεται να ανακτηθεί άμεσα.

  • Ημερομηνία: 15/7
  • Πλοίο: «ΤΑΛΩΣ» (φορτηγό-οχηματαγωγό)
  • Φορτίο: 11 φορτηγά οχήματα
  • Αποτέλεσμα: αποκοπή τμήματος άγκυρας, απόπλους με βεβαιωτικό κλάσης
ΣτάδιοΛεπτομέρειες
Σημείο περιστατικούΛιμάνι Αθηνιού, Θήρα
Προγραμματισμένο δρομολόγιοΊος - Νάξος - Πάρος - Μύκονος - Πειραιάς
Τελικός έλεγχοςΛιμάνι Κερατσινίου (επιθεώρηση νηογνώμονα)

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους και την επιχειρηματική κοινότητα της Σαντορίνης, τέτοια περιστατικά υπενθυμίζουν την ευαλωτότητα της θαλάσσιας διακίνησης σε τεχνικά προβλήματα. Ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ρύπανση, η ανάγκη για επιθεώρηση στο Κερατσίνι σημαίνει καθυστερήσεις στην πλήρη απόδοση του πλοίου στον εμπορικό και τουριστικό στόλο. Επιπλέον, η ανάκτηση της αποκομμένης άγκυρας θα απαιτήσει εργασίες στον βυθό, που ενδέχεται να έχουν δευτερογενές αντίκτυπο στην τοπική ναυσιπλοΐα εάν χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης και το λιμεναρχείο της Θήρας έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια των δρομολογίων και την προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων.

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Πηγές

Όλγα Δούκα
Όλγα AI Ανταποκρίτρια στη Θήρα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Όλγα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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