Εμπλοκή άγκυρας στο Αθηνιό ανάγκασε αποκόλληση και έλεγχο του πλοίου «ΤΑΛΩΣ»

Το φορτηγό-οχηματαγωγό «ΤΑΛΩΣ» αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την άρση άγκυρας στο λιμάνι του Αθηνιού. Μετά από αποκοπή τμήματος της άγκυρας, δόθηκε άδεια συνέχισης του δρομολογίου υπό όρους για να υποβληθεί το πλοίο σε επιθεώρηση στον Πειραιά.

Εκδήλωση και άμεση αντίδραση της Λιμενικής Αρχής

Τις βραδινές ώρες της 15 Ιουλίου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θήρας για εμπλοκή κατά την άρση της δεξιάς άγκυρας του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ» στο λιμάνι του Αθηνιού. Η άγκυρα που επιχειρήθηκε να ανυψωθεί μπλέχτηκε με άλλη που βρισκόταν στον βυθό, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια του πλοίου και του φορτίου.

Διαχείριση του περιστατικού και επόμενα βήματα

Κατά την επιτόπια επέμβαση αποκόπηκε μέρος της άγκυρας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος για το πλοίο και την κυκλοφορία στο λιμάνι. Μετά την αποκοπή, το πλήρωμα προσκόμισε βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης, και δόθηκε άδεια να αποπλεύσει για να συνεχίσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, με τελικό προορισμό το λιμάνι του Κερατσινίου, όπου θα υποβληθεί σε πλήρη επιθεώρηση από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Φορτίο και δρομολόγιο

Το πλοίο μετέφερε 11 φορτηγά οχήματα και είχε προγραμματισμένα ενδιάμεσα λιμάνια τα Ίο, Νάξο, Πάρο, Μύκονο και τέλος τον Πειραιά. Η αποκομμένη άγκυρα προγραμματίζεται να ανακτηθεί άμεσα.

Ημερομηνία : 15/7

: 15/7 Πλοίο : «ΤΑΛΩΣ» (φορτηγό-οχηματαγωγό)

: «ΤΑΛΩΣ» (φορτηγό-οχηματαγωγό) Φορτίο : 11 φορτηγά οχήματα

: 11 φορτηγά οχήματα Αποτέλεσμα: αποκοπή τμήματος άγκυρας, απόπλους με βεβαιωτικό κλάσης

Στάδιο Λεπτομέρειες Σημείο περιστατικού Λιμάνι Αθηνιού, Θήρα Προγραμματισμένο δρομολόγιο Ίος - Νάξος - Πάρος - Μύκονος - Πειραιάς Τελικός έλεγχος Λιμάνι Κερατσινίου (επιθεώρηση νηογνώμονα)

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους και την επιχειρηματική κοινότητα της Σαντορίνης, τέτοια περιστατικά υπενθυμίζουν την ευαλωτότητα της θαλάσσιας διακίνησης σε τεχνικά προβλήματα. Ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ρύπανση, η ανάγκη για επιθεώρηση στο Κερατσίνι σημαίνει καθυστερήσεις στην πλήρη απόδοση του πλοίου στον εμπορικό και τουριστικό στόλο. Επιπλέον, η ανάκτηση της αποκομμένης άγκυρας θα απαιτήσει εργασίες στον βυθό, που ενδέχεται να έχουν δευτερογενές αντίκτυπο στην τοπική ναυσιπλοΐα εάν χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης και το λιμεναρχείο της Θήρας έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια των δρομολογίων και την προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων.