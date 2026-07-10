«Ευγνωμοσύνες»: ομαδική έκθεση στην Ζυθοποιία Φτέλος ανοίγει νέο χώρο τέχνης στη Σαντορίνη

Η ομαδική έκθεση «Ευγνωμοσύνες» της ομάδας Artthira εγκαινιάστηκε στη Ζυθοποιία Φτέλος στον Καρτεράδο, με 24 συμμετέχοντες καλλιτέχνες και συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας. Η έκθεση μένει ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Εγκαίνια και σκοπός της έκθεσης

Το βράδυ της Δευτέρας 6/7 πραγματοποιήθηκαν στον ιδιαίτερο χώρο της Ζυθοποιίας Φτέλος τα εγκαίνια της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Ευγνωμοσύνες», που διοργανώνει η ομάδα Artthira. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών και εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την προσπάθεια των δημιουργών.

Δημιουργοί και θεματική

Στην έκθεση συμμετέχουν συνολικά 24 εικαστικοί, παρουσιάζοντας έργα σε τεχνικές όπως ζωγραφική, γλυπτική, αγιογραφία και φωτογραφία. Οι συμμετέχοντες φωτίζουν την έννοια της ευγνωμοσύνης σε σχέση με τη Σαντορίνη: το φως, τη γη, τις μνήμες και τις προσωπικές ή συλλογικές κληρονομιές που επηρεάζουν τη δημιουργική πορεία κάθε καλλιτέχνη.

Αριθμός συμμετεχόντων: 24

Χώρος έκθεσης: Ζυθοποιία Φτέλος, Καρτεράδος

Διάρκεια: έως 30 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά εκτός Κυριακής, 17:30–21:30

Θεσμική στήριξη και προσβασιμότητα

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ομάδας Artthira και του Δήμου Θήρας, γεγονός που σηματοδοτεί ενδιαφέρον για την υποστήριξη τοπικών πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Η επιλογή της Ζυθοποιίας Φτέλος ως τόπου έκθεσης αξιοποιεί έναν μη τυπικό πολιτιστικό χώρο στον Καρτεράδο και διευκολύνει την πρόσβαση τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών που διαμένουν στο νησί.

Πίνακας — βασικά στοιχεία έκθεσης

Στοιχείο Πληροφορία Ονομασία «Ευγνωμοσύνες» Διοργάνωση Artthira & Δήμος Θήρας Χώρος Ζυθοποιία Φτέλος, Καρτεράδος Διάρκεια Μέχρι 30/9/2026 Λειτουργία Καθημερινά εκτός Κυριακής, 17:30–21:30

Πρακτικές πληροφορίες για κατοίκους και επισκέπτες

Η έκθεση αποτελεί ευκαιρία για επαφή με τοπική και ευρύτερη εικαστική δημιουργία χωρίς να απαιτείται ειδική πρόσκληση. Οι ώρες λειτουργίας στο απογευματινό και βραδινό κομμάτι διευκολύνουν όσους εργάζονται ή έχουν τουριστικές δραστηριότητες την ημέρα. Η παρουσία εκπροσώπων φορέων υποδηλώνει δυνατότητα μελλοντικών συνεργειών και εκπαιδευτικών δράσεων, που μπορούν να αξιοποιηθούν από σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού.

Σημασία για τον τοπικό πολιτισμό

Η διοργάνωση εντάσσει την εικαστική παραγωγή στο δημόσιο χώρο του νησιού, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα σε καλλιτέχνες και κοινότητα. Η θεματική της ευγνωμοσύνης, δεμένη με το τοπίο και τη μνήμη της Σαντορίνης, προσφέρει στους θεατές ένα πλαίσιο περισυλλογής και ανάγνωσης της τοπικής πραγματικότητας. Η διάρκεια της έκθεσης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δίνει τη δυνατότητα στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους και εκτός αιχμής της τουριστικής περιόδου.

Ενημέρωση: Η επικοινωνιακή χορηγία από το atlantea.news επιβεβαιώνει την προβολή της έκθεσης σε τοπικά μέσα. Για τους ενδιαφερόμενους, η επίσκεψη στη Ζυθοποιία Φτέλος είναι απλή υπόθεση κατά τις ανακοινωμένες ώρες λειτουργίας.