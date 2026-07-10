Σαντορίνη: 420,2 κιλά απορριμμάτων απομακρύνθηκαν σε παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς

Τριήμερο πρόγραμμα καθαρισμών (29–31/5/2026) στην Σαντορίνη κατέγραψε συνολικά 420,2 κιλά απορριμμάτων από δύο παραλίες και δύο υποθαλάσσιες θέσεις, με κυρίαρχη παρουσία πλαστικών μιας χρήσης και αλουμινένιων κουτιών.

Συστηματικός καθαρισμός σε ξηρά και θάλασσα

Την περίοδο 29–31 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη σειρά δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Plastic Free Greece. Οι παρεμβάσεις κάλυψαν δύο ακτές —τον Μονόλιθο και τους Μπαξέδες— καθώς και δύο υποθαλάσσιες θέσεις, το Αμμούδι και τη Βλυχάδα, με αποτέλεσμα τη συλλογή συνολικά 420,2 κιλών απορριμμάτων.

Στους παράκτιους καθαρισμούς συγκεντρώθηκαν περίπου 134,5 κιλά απορριμμάτων, όπου τα κύρια ευρήματα ήταν μικρά πλαστικά κομμάτια, φελιζόλ, μπουκάλια και αποτσίγαρα. Στις υποβρύχιες παρεμβάσεις ανασύρθηκαν 285,7 κιλά, με επικράτηση αλουμινένιων κουτιών, πλαστικών σακουλών και μπουκαλιών.

Οι δράσεις υποστηρίχθηκαν από τη Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στους καθαρισμούς συμμετείχαν, επίσης, οι πρεσβευτές της εκστρατείας, η σεφ Γωγώ Δελογιάννη και ο ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με εθελοντές της τοπικής κοινότητας.

Η δράση αναδεικνύει δύο κρίσιμα δεδομένα για το νησί: πρώτον, την επίμονη παρουσία πλαστικών μίας χρήσης στον θαλάσσιο χώρο· δεύτερον, την ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων ώστε οι όγκοι απορριμμάτων να μειωθούν συστηματικά, ειδικά σε περιοχές με περιβαλλονική και οικονομική εξάρτηση από τον τουρισμό.

Ενδεικτική κατανομή απορριμμάτων : 134,5 κιλά (παράκτιοι καθαρισμοί) και 285,7 κιλά (υποθαλάσσιοι καθαρισμοί).

: 134,5 κιλά (παράκτιοι καθαρισμοί) και 285,7 κιλά (υποθαλάσσιοι καθαρισμοί). Κύρια ευρήματα : πλαστικά μιας χρήσης, φελιζόλ, μπουκάλια, αλουμινένια κουτιά, αποτσίγαρα.

: πλαστικά μιας χρήσης, φελιζόλ, μπουκάλια, αλουμινένια κουτιά, αποτσίγαρα. Συνεργασίες: Lidl Ελλάς, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθ. Κ. Λασκαρίδης, Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος.

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Σαντορίνης τέτοιες παρεμβάσεις έχουν πρακτικό όφελος: βελτιώνουν την εικόνα των ακτών, περιορίζουν κινδύνους για την ναυσιπλοΐα και τα υποθαλάσσια οικοσυστήματα, και συμβάλλουν στη διατήρηση της επισκεψιμότητας υψηλού επιπέδου σε περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον.

Τοποθεσία Συλλεγμένα κιλά Μονόλιθος & Μπαξέδες (παράκτιοι) 134,5 Αμμούδι & Βλυχάδα (υποθαλάσσιοι) 285,7 Σύνολο 420,2

Η επανάληψη και η κλιμάκωση παρόμοιων πρωτοβουλιών εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα πόρων, τη συνέργεια φορέων και την ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών. Η μείωση της χρήσης πλαστικού μίας χρήσης, η βελτίωση της διαχείρισης απορριμμάτων και η ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων αποτελούν αναγκαίες συμπληρωματικές κινήσεις.

Καθώς το νησί προσελκύει διεθνή επισκεψιμότητα, οι τοπικές αρχές και οι φορείς επιχειρήσεων θα κληθούν να ενσωματώσουν την εμπειρία τέτοιων καθαρισμών σε μακροπρόθεσμες πολιτικές που θα προστατεύουν το περιβάλλον και την τοπική οικονομία.