Έλεγχοι στη Σαντορίνη μετά από καταγγελίες ξεναγών — βρέθηκαν τέσσερις παραβάσεις

Δύο δωδεκάωροι έλεγχοι σε Οία, Αμμούδι και Μεγαλοχώρι έφεραν στο φως τέσσερις παραβάσεις σχετιζόμενες με οργανωμένες εκδρομές κρουαζιέρας. Προηγούνται εξηγήσεις πριν επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων ζητά μόνιμα τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας στα δημοφιλή νησιά.

Εντατικοποίηση ελέγχων μετά από καταγγελίες

Σε συνέχεια καταγγελιών της Ένωσης Ξεναγών Σαντορίνης για ανάθεση ξεναγήσεων σε πρόσωπα χωρίς νόμιμη επαγγελματική ιδιότητα, πραγματοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων έλεγχοι στη Σαντορίνη. Οι έλεγχοι έγιναν σε δύο βάρδιες, διάρκειας δώδεκα ωρών η κάθε μία, και κάλυψαν τις περιοχές της Οίας, του Αμμουδίου και του Μεγαλοχωρίου.

Κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις. Σύμφωνα με τη διαδικασία, πριν από την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων θα ζητηθούν εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα.

Περιοχές ελέγχου: Οία , Αμμούδι , Μεγαλοχώρι .

, , . Συνολικές διαπιστωμένες παραβάσεις: 4 .

. Επόμενο βήμα: αίτηση εξηγήσεων και συνέχεια ελέγχων.

Σχετικά με τις αφίξεις τουριστικών λεωφορείων στον χώρο στάθμευσης της Οίας έως τον Ιερό Ναό της Παναγίας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων δεν εντοπίστηκε η πραγματοποίηση ξεναγήσεων στο συγκεκριμένο σημείο. Οι ελεγκτές σημειώνουν ότι οι συνοδοί στους λεωφορείους παρείχαν κυρίως βασικές οδηγίες — διαδρομές, σημεία αναφοράς και ώρα συγκέντρωσης — αλλά λόγω των περιορισμών της επιθεώρησης δεν ήταν εφικτό να εξακριβωθεί τι μεταφέρεται αναλυτικά στους επιβάτες κατά τη μετακίνηση εντός των οχημάτων.

Περιοχή Κατάσταση ελέγχου Οία Διενεργήθηκαν έλεγχοι Αμμούδι Διενεργήθηκαν έλεγχοι Μεγαλοχώρι Διενεργήθηκαν έλεγχοι Σύνολο παραβάσεων 4

Η Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν «στο μέτρο του δυνατού» και επανέφερε το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία μόνιμων τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας σε νησιά με έντονη τουριστική κίνηση — μεταξύ αυτών η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος και η Μήλος. Το συγκεκριμένο αίτημα έχει υποβληθεί στο παρελθόν χωρίς, προς το παρόν, ανταπόκριση από την κεντρική διοίκηση.

Ο Δήμος Θήρας έλαβε θέση υπέρ της Ένωσης Ξεναγών, υποστηρίζοντας την ανάγκη για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος και για την προστασία τόσο των επαγγελματιών όσο και των τουριστών που επισκέπτονται το νησί.

Από την πλευρά των ελεγκτικών αρχών επισημαίνεται ότι η διαπίστωση πιθανών παραβάσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης δυσχεραίνεται όταν μέρος της επικοινωνίας γίνεται εντός των λεωφορείων, δεδομένου ότι οι ελεγκτές δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών. Για το λόγο αυτό οι έλεγχοι θα προσαρμοστούν ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία παροχής υπηρεσιών και να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τι σημαίνει για κατοίκους και επαγγελματίες

Η εξέλιξη αυτή έχει πρακτικές συνέπειες για τους ντόπιους ξεναγούς και τους επιχειρηματίες που οργανώνουν εκδρομές κρουαζιέρας: αναμένονται αυξημένοι έλεγχοι στις διαδικασίες ανάθεσης ξενάγησης, αυστηρότερη τήρηση των επαγγελματικών προσόντων και πιθανές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Για τους κατοίκους, η επιβεβαίωση της νομιμότητας στις υπηρεσίες ξενάγησης συμβάλλει στην προστασία της εικόνας του νησιού και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των επισκεπτών.