Bentley Caldera Collection: δύο one-off μοντέλα με έμπνευση από την καλντέρα της Σαντορίνης

Η Bentley Athens παρουσίασε δύο εξατομικευμένα αυτοκίνητα Mulliner που αντλούν χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες από το ηφαιστειακό τοπίο της Σαντορίνης.

Μια σύνδεση πολυτελείας με το ηφαιστειακό τοπίο

Η Bentley Athens αποκάλυψε τη Caldera Collection, δύο μοναδικά έργα της Mulliner που φέρνουν στο προσκήνιο την αισθητική και τις υφές της Σαντορίνης. Η συλλογή περιλαμβάνει μια Continental GTC Azure και μια Bentayga Azure, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά για την αντιπροσωπεία.

Κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης είναι η αναπαράσταση των μορφών και των υλικών της καλντέρας: από την σκοτεινή απόχρωση του ηφαιστειακού πετρώματος και τις κόκκινες πινελιές που παραπέμπουν στη λάβα, μέχρι τις γυαλιστερές μαύρες επιφάνειες και τα ειδικά διακριτικά Mulliner που υπογραμμίζουν το χαρακτήρα των αυτοκινήτων.

Στην καμπίνα, οι τεχνίτες της Mulliner χρησιμοποίησαν επενδύσεις φυσικής πέτρας με φινίρισμα στο χέρι, επιδιώκοντας να αποδώσουν τις γεωλογικές υφές και τους σχηματισμούς λάβας του νησιού. Οι ραφές έχουν χρωματική αντίθεση εμπνευσμένη από τη λάβα, ενώ αποκλειστικά διακριτικά «Caldera Collection» ολοκληρώνουν τα εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία.

Η Continental GTC Azure στην έκδοση Caldera τονίζει την αίσθηση ελευθερίας και το grand touring χαρακτήρα, με έμφαση στην άνεση και την «εκλεπτυσμένη απόλαυση της διαδρομής». Από την άλλη, η Bentayga Azure αποδίδει τη σταθερότητα και τη δύναμη του ηφαιστειακού τοπίου, συνδυάζοντας την επιβλητική παρουσία με τεχνολογίες άνεσης που την καθιστούν ικανή και για καθημερινή χρήση στην πόλη και για μεγάλα ταξίδια.

Τι σημαίνουν αυτά για τη Σαντορίνη και την τοπική εικόνα: η επιλογή του νησιού ως έμπνευσης ενισχύει την προβολή της Σαντορίνης στο διεθνές κοινό πολυτελών προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεργασία ανάμεσα σε ένα διεθνές αυτοκινητοβιομηχανικό τμήμα πολυτελείας και μια τοπική αντιπροσωπεία αντανακλά το ενδιαφέρον για πολιτισμικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται ως στοιχείο ταυτότητας σε high-end προϊόντα.

Μοντέλα: Continental GTC Azure Caldera, Bentayga Azure Caldera

Continental GTC Azure Caldera, Bentayga Azure Caldera Σχεδιασμός: χρωματική παλέτα καλντέρας, κοκκινωπές λεπτομέρειες λάβας

χρωματική παλέτα καλντέρας, κοκκινωπές λεπτομέρειες λάβας Εσωτερικά: φυσική πέτρα, χειροποίητο φινίρισμα Mulliner

Στοιχείο Χαρακτηριστικό Έμπνευση Ηφαιστειακό τοπίο της Σαντορίνης Μοντέλα Continental GTC Azure, Bentayga Azure Κατασκευή One-off από Mulliner για Bentley Athens

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί ως ακόμα ένα παράδειγμα του πώς το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Σαντορίνης αξιοποιείται σε διεθνείς συνεργασίες. Σε επίπεδο πρακτικό, η παρουσία τέτοιων εξατομικευμένων δημιουργιών αυξάνει την προβολή της τοπικής εικόνας σε κλάδους όπως ο τουρισμός πολυτελείας και το design.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία προέρχονται από την ανακοίνωση της Bentley Athens και την περιγραφή της Mulliner για τη συλλογή Caldera.