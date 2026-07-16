Εργαστήρι διακόσμησης τούρτας στο Φουρφούρι: δράση για παιδιά στο Μεγαλοχώρι

Παιδιά από 5 ετών και άνω μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα πρακτικό εργαστήριο cake decorating την Τρίτη 21 Ιουλίου στον παιδότοπο «Το Φουρφούρι». Η συμμετοχή κοστίζει 30 € και περιλαμβάνει όλα τα υλικά.

Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής για μικρούς συμμετέχοντες στο Μεγαλοχώρι

Ο παιδότοπος Το Φουρφούρι διοργανώνει την Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 18:00, ένα εργαστήριο διακόσμησης τούρτας για παιδιά ηλικίας από 5 ετών και άνω. Η δραστηριότητα στοχεύει να συνδυάσει το παιχνίδι με την εκμάθηση βασικών τεχνικών ζαχαροπλαστικής, υπό ασφαλείς συνθήκες στον χώρο του παιδότοπου.

Η συμμετοχή προσφέρεται με κόστος 30 € ανά παιδί και περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για να διακοσμήσουν την ατομική τους τούρτα και να τη φέρουν στο σπίτι.

Εκπαίδευση στη χρήση κορνέ και γλάσου

Πρόσβαση σε βρώσιμα διακοσμητικά υλικά

Ποδιά και πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου

Ειδικό κουτί μεταφοράς και χυμός

Πιστοποιητικό συμμετοχής «Μικρού Ζαχαροπλάστη»

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 21/7 Ώρα 18:00 Τοποθεσία Το Φουρφούρι — Μεγαλοχώρι, Σαντορίνη Κόστος 30 € ανά παιδί Εγγραφές τηλ. 6987106523

Η διοργάνωση τονίζεται ως μία ευκαιρία για δημιουργική απασχόληση, που προωθεί τη χειροτεχνική έκφραση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, όπως ενημερώνει ο διοργανωτής.

Για γονείς και κηδεμόνες, το εργαστήριο φέρει πρακτικά οφέλη: τα παιδιά μαθαίνουν βασικές τεχνικές, αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τη δημιουργία προσωπικής τούρτας και επιστρέφουν στο σπίτι με το αποτέλεσμά τους σε ειδική συσκευασία. Από την πλευρά της τοπικής κοινότητας, παρόμοιες δράσεις συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της προσφοράς ψυχαγωγίας για τις οικογένειες και ενισχύουν την επισκεψιμότητα του Μεγαλοχωρίου εντός της καλοκαιρινής περιόδου.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στο 6987106523. Η διοργάνωση παρέχει όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε η εμπειρία να είναι ασφαλής και ευχάριστη για τα παιδιά.

Αναμένονται και επιπλέον τοπικές δράσεις ψυχαγωγίας μέσα στο καλοκαίρι· η συμμετοχή σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσφέρει επιλογές απασχόλησης που διευκολύνουν τα οικογενειακά προγράμματα και τη διάρκεια παραμονής επισκεπτών στο νησί.