Πέντε συλλήψεις σε Κυκλάδες: κατασχέσεις ναρκωτικών και έλεγχοι σε Μύκονο, Μήλο, Πάρο και Σαντορίνη

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ανακοίνωσε πέντε συλλήψεις σε τέσσερα νησιά των Κυκλάδων την Τρίτη 14/7, με κατασχέσεις ναρκωτικών, μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στη Μήλο και διοικητικό πρόστιμο σε Μύκονο για κακομεταχείριση ζώων.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα σε τέσσερα νησιά

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε ότι την Τρίτη 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε συλλήψεις σε νησιά των Κυκλάδων. Οι ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων αφορούσαν περιστατικά που σχετίζονταν με ναρκωτικά, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και κακομεταχείριση ζώων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συλλήψεις καταγράφονται σε Πάρο, Μύκονο, Σαντορίνη και Μήλο, με διαφορετικό χαρακτήρα και αντικείμενο για κάθε περίπτωση.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Στην Πάρο συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 30 ετών, στους οποίους βρέθηκαν μικρές ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (1,7 γρ. και 7 γρ. αντίστοιχα) και μια μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης.

και ετών, στους οποίους βρέθηκαν μικρές ποσότητες (1,7 γρ. και 7 γρ. αντίστοιχα) και μια μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης. Στη Μήλο συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών· από την έρευνα κατασχέθηκαν 186,3 γραμμάρια κοκαΐνης , 6.250 ευρώ , τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, πλήθος συσκευασιών, χειρόγραφες σημειώσεις και το αυτοκίνητό του.

, , τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, πλήθος συσκευασιών, χειρόγραφες σημειώσεις και το αυτοκίνητό του. Στη Μύκονο συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός για κακομεταχείριση ζώων, καθώς διατηρούσε 10 κατσίκες περιορισμένες με ακατάλληλο τρόπο· επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

περιορισμένες με ακατάλληλο τρόπο· επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Στη Σαντορίνη ένας 61χρονος ημεδαπός συνελήφθη για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. μετά από επανειλημμένη προτροπή πελατών να καταλάβουν οδόστρωμα, με αποτέλεσμα εμπόδιο στην κυκλοφορία.

Τοπικές επιπτώσεις και σημασία για κατοίκους

Οι συλλήψεις για ναρκωτικά στη Μήλο και οι μικρότερες κατασχέσεις στην Πάρο δείχνουν ότι οι διωκτικές αρχές εστιάζουν τόσο σε οργανωμένη διακίνηση όσο και σε περιστατικά μικρής κλίμακας. Η παρουσία σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης στη Μήλο υποδεικνύει έλεγχο σε δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο νησί και μπορεί να έχει συνέπειες για το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η περίπτωση της Μυκόνου με την κακομεταχείριση ζώων φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα ευζωίας και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, ενώ το επεισόδιο στη Σαντορίνη επισημαίνει προβλήματα που προκύπτουν όταν επιχειρηματικές πρακτικές ή συμπεριφορές πελατών επηρεάζουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο.

Νησί Σύλληψη/Παράβαση Κύρια κατάσχεση/μέτρο Πάρος Δύο συλλήψεις (ναρκωτικά) 1,7 γρ. και 7 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, μικρή ποσότητα κατεργασμένης Μήλος Σύλληψη για διακίνηση 186,3 γρ. κοκαΐνης, 6.250 €, 4 κινητά, ζυγαριά, οχήμα Μύκονος Σύλληψη για κακομεταχείριση ζώων 10 κατσίκες, διοικητικό πρόστιμο Σαντορίνη (Θήρα) Σύλληψη για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Παράβαση που παρεμπόδισε κυκλοφορία — σύλληψη του υπευθύνου

Προτάσεις για τους κατοίκους και επαγγελματίες

Οι πολίτες που εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις ή δραστηριότητες να επικοινωνούν με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Οι επιχειρηματίες να μεριμνούν ώστε δραστηριότητες εντός καταστημάτων να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια των γύρω περιοχών.

Σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης ζώων να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές ώστε να γίνεται έλεγχος και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η τοπική αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και την προστασία της δημόσιας τάξης. Οι ανακοινώσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης θα παρέχουν νεότερα στοιχεία σε περίπτωση εξέλιξης των υποθέσεων.