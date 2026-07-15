Νέο wine bistro στο Domes Novos φέρνει τη «bistronomy» της Θεσσαλονίκης στη Σαντορίνη

Το Maitr & Margarita, δημιούργημα του σεφ Σωκράτη Μπεληγιάννη και της Καλλιρρόης Αποίκου, εγκαινιάζεται στο Domes Novos Santorini και αναζητά σύνδεση με το ηφαιστειακό τοπίο και τους τοπικούς παραγωγούς.

Νέα πρόταση γαστρονομίας στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη εγκαθίσταται το Maitr & Margarita, το wine bistro που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2015 και υπογράφεται από τον σεφ Σωκράτη Μπεληγιάννη και την Καλλιρρόη Αποίκου. Η παρουσία του στο Domes Novos Santorini, Autograph Collection σηματοδοτεί για το νησί μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σύγχρονης ελληνικής bistronomy με έντονη αναφορά στο τοπικό περιβάλλον.

Το concept που φέρνει το εστιατόριο στον κυκλαδίτικο χώρο βασίζεται σε τρεις άξονες: την απλότητα στη γεύση, την προτεραιότητα στην πρώτη ύλη και την εμπειρία του «sharing» ως βασική λειτουργία του τραπεζιού. Η κουζίνα στο νέο σημείο δεν στοχεύει αποκλειστικά σε εμπειρία fine dining, αλλά σε μια «fine casual» προσέγγιση που δίνει έμφαση στη συντροφικότητα και στη διατήρηση των γεύσεων αυθεντικών και καθαρών.

Τοπική πρώτη ύλη και ηφαιστειακό terroir

Σύμφωνα με την παρουσίαση του εγχειρήματος, το μενού υποστηρίζεται από την εποχικότητα και από προϊόντα μικρών παραγωγών, ψαράδων και κτηνοτρόφων της Σαντορίνης και των Κυκλάδων. Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει επίσης η λίστα κρασιών, η οποία επικεντρώνεται στο ηφαιστειακό terroir του νησιού και σε εγχώριες ποικιλίες, με επιλογές φυσικών και βιοδυναμικών ετικετών.

Προτεινόμενα πιάτα που αναφέρονται στο μενού: carpaccio ημέρας με πίκλες και ραπανάκι.

με πίκλες και ραπανάκι. Ντοματοκεφτέδες με μπακαλιάρο και φάβα, και χταπόδι με ξίδι Ασύρτικου και γλυκόξινη σάλτσα.

με μπακαλιάρο και φάβα, και χταπόδι με ξίδι Ασύρτικου και γλυκόξινη σάλτσα. Χειροποίητες πάστες νησιών με τόνο, γαρίδα και bottarga.

Η προσέγγιση της κουζίνας περιγράφεται ως λιτή και λειτουργική: η τεχνική υπηρετεί την πρώτη ύλη και όχι το αντίθετο. Για τους κατοίκους και τους τοπικούς παραγωγούς, η νέα αυτή συνεργασία μπορεί να σημαίνει αυξημένη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και νέα κανάλια προώθησης των παραγωγών της Σαντορίνης.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες παρατηρήσεις

Η εγκατάσταση μιας αναγνωρίσιμης γαστρονομικής πρότασης εντός ενός μεγάλου resort έχει πολλαπλές επιπτώσεις για το νησί: ενισχύει την ποιοτική εικόνα του προορισμού, μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες με ενδιαφέρον στη γαστρονομία, και δημιουργεί ζήτηση για τοπικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, η λειτουργία τέτοιων χώρων σε τουριστικές ζώνες σχετίζεται με θέματα προσβασιμότητας και τιμολογιακής πολιτικής που ενδιαφέρουν τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και την τοπική αγορά εργασίας.

Για το κοινό: η πρόταση του Maitr & Margarita υπόσχεται άμεσες, ισορροπημένες γεύσεις με ελληνική αφετηρία. Οι επισκέπτες που αναζητούν συνδυασμό τοπικών κρασιών και δημιουργικής, αλλά προσιτής κουζίνας, θα βρουν στο Domes Novos μια εστιατορική επιλογή που συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειακό πλαίσιο της Σαντορίνης.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Maitr & Margarita Ιδρυτές Σωκράτης Μπεληγιάννης, Καλλιρρόη Αποίκου Έτος ίδρυσης 2015 Τοποθεσία Domes Novos Santorini, Santorini

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερο ρεύμα επανασύνδεσης της γαστρονομίας με την τοπικότητα και τον βιώσιμο χαρακτήρα των προμηθειών. Για τους κατοίκους της Θήρας, η αξιολόγηση της συμβολής τέτοιων εγχειρημάτων στην τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή παραμένει κρίσιμη, καθώς το νησί συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στον μαζικό τουρισμό και στην επιθυμία διατήρησης του αυθεντικού τοπικού στοιχείου.