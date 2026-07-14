Καταγγελίες στην Σαντορίνη: διπλωματούχοι ξεναγοί αποκλεισμένοι παρά τα 5.000 επιβάτες

Η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης καταγγέλλει ότι σε μέρα με άφιξη κρουαζιερόπλοιου και περίπου 5.000 επιβάτες, πολλοί αδειοδοτημένοι ξεναγοί έμειναν χωρίς εργασία ενώ οι εκδρομές ανατίθενται σε μη νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ενταση και ανησυχία για τη στελέχωση των οργανωμένων εκδρομών

Η τοπική Ένωση Ξεναγών προειδοποιεί για μια πρακτική που, όπως καταγγέλλει, πλήττει τόσο την τοπική αγορά εργασίας όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι επισκέπτες της Σαντορίνης. Σήμερα, 14 Ιουλίου, με την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε περίπου 5.000 επιβάτες, μόνο δύο μεγάλα συνεργαζόμενα γραφεία εκτέλεσαν περίπου 40 εκδρομές με πούλμαν, ενώ δεκάδες δρομολόγια έγιναν με βαν.

Παρά τον μεγάλο όγκο επισκεπτών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης, σημαντικός αριθμός διπλωματούχων ξεναγών παρέμεινε χωρίς εργασία. Ορισμένοι είχαν ήδη δεσμευτεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε συνεργασίες με τουριστικά γραφεία, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν.

"Η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της…"

Σύμφωνα με την Ένωση, υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για αντικατάσταση των αδειοδοτημένων ξεναγών από άτομα που δεν κατέχουν τη νόμιμη επαγγελματική ιδιότητα, σε περιπτώσεις όπου η νομοθεσία απαιτεί την παρουσία αδειοδοτημένου ξεναγού. Ζητούνται ελέγχοι από τις αρμόδιες αρχές αλλά και παρέμβαση των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας και των tour operators για διαφάνεια στις τοπικές συνεργασίες.

Απασχόληση: διπλωματούχοι ξεναγοί δηλώνουν αποκλεισμό σε ημέρα μεγάλης άφιξης.

διπλωματούχοι ξεναγοί δηλώνουν αποκλεισμό σε ημέρα μεγάλης άφιξης. Νομιμότητα: καταγγελίες για ανάθεση σε μη αδειοδοτημένα πρόσωπα.

καταγγελίες για ανάθεση σε μη αδειοδοτημένα πρόσωπα. Ποιότητα υπηρεσιών: κίνδυνος υποβάθμισης της ξενάγησης και της πολιτιστικής πληροφορίας που λαμβάνουν οι επισκέπτες.

Οι συνέπειες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία: απώλεια εισοδήματος για επαγγελματίες με εξειδίκευση, πιθανά νομικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανονισμούς και ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα του προορισμού. Ειδικά σε περίοδο υψηλής ζήτησης, όπως οι ημέρες με άφιξη μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, η ορθή κατανομή εργασίας και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας είναι κρίσιμα για την τοπική οικονομία.

Δεδομένο Αναφορά Επιβάτες κρουαζιέρας ≈5.000 Εκδρομές με πούλμαν ≈40 από δύο μεγάλα γραφεία Δηλώσεις Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης

Η Ένωση ζητά ίσους όρους ανταγωνισμού και την εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες λαμβάνουν ποιοτικές και νόμιμες υπηρεσίες και οι κάτοικοι του νησιού επωφελούνται δίκαια από τον τουριστικό κύκλο εργασιών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές για έλεγχο και ρύθμιση της κατάστασης.