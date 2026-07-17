Οι Ημισκούμπρια γιορτάζουν 30 χρόνια με συναυλία στη Σαντορίνη

Το ιστορικό hip hop σχήμα εμφανίζεται την Τρίτη 21/7 στο πλαίσιο του 9ου Φεστιβάλ Στρογγύλη — μια επετειακή συναυλία που στοχεύει να συναντήσει παλιό και νέο κοινό στο νησί.

Επετειακή εμφάνιση στο 9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη

Οι Ημισκούμπρια, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής hip hop σκηνής, θα βρεθούν τη Τρίτη 21/7 στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο του 9ου Φεστιβάλ Στρογγύλη. Η συναυλία έχει χαρακτήρα επετείου για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου και αναμένεται να περιλαμβάνει το ρεπερτόριο που καθόρισε την πορεία τους και σημάδεψε γενιές ακροατών.

Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του '90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, γύρισε την εγχώρια μουσική σκηνή με στοιχεία σατιρικού λόγου, χιούμορ και κοινωνικής παρατήρησης. Ο δίσκος τους του 1996, «30 Χρόνια Επιτυχίες», αποτέλεσε την πρώτη χρυσή κυκλοφορία του ελληνικού hip hop, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το είδος.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους, τα Ημισκούμπρια συνέχισαν να κυκλοφορούν άλμπουμ που γνώρισαν εμπορική επιτυχία — μεταξύ αυτών «Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε», «Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους» και «2030» — και συνεργάστηκαν με καταξιωμένους καλλιτέχνες, διευρύνοντας το ακροατήριό τους και γεφυρώνοντας διαφορετικά μουσικά ρεύματα.

Τι σημαίνει η συναυλία για τη Σαντορίνη

Για το νησί, η εμφάνιση των Ημισκούμπριων αποτελεί σημαντική προσθήκη στο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα: η συναυλία συνδυάζει ψυχαγωγία και την ευκαιρία προσέλκυσης τόσο κατοίκων όσο και επισκεπτών που ενδιαφέρονται για σύγχρονη ελληνική μουσική. Η παρουσία ενός σχήματος με ισχυρή αναγνωρισιμότητα μπορεί επίσης να ενισχύσει τις βραδινές πολιτιστικές δραστηριότητες και την τοπική εστίαση γύρω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Ημέρα: Τρίτη 21/7

Τρίτη 21/7 Ώρα: 21:00

21:00 Χώρος: Προαύλιος χώρος Κλειστού Γυμναστη

Λόγω της επετειακής φύσης της συναυλίας, αναμένεται να παρουσιαστούν κομμάτια από όλη την πορεία του σχήματος, με ρεφρέν και φράσεις που έχουν γίνει αναγνωρίσιμες στο κοινό. Αυτό καθιστά την βραδιά ελκυστική τόσο για όσους μεγάλωσαν με το υλικό των Ημισκούμπριων όσο και για νεότερες ηλικίες που ανακάλυψαν τη μουσική τους μεταγενέστερα.

Σε τοπικό επίπεδο, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του νησιού πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυξημένη κίνηση το βράδυ της εκδήλωσης. Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν πληροφορίες εισιτηρίων και πρόσβασης νωρίτερα, καθώς και να σχεδιάσουν έγκαιρα τη διαδρομή και τη στάθμευσή τους γύρω από τον χώρο της συναυλίας.

Ιστορικό και επιρροή

Τα τραγούδια των Ημισκούμπριων έχουν μετατραπεί σε σημεία αναφοράς για διαφορετικές γενιές, διατηρώντας μια σατιρική και χιουμοριστική γραμμή που επηρέασε την εγχώρια δισκογραφία. Η σπουδαιότητα της μπάντας μετριέται όχι μόνο από πωλήσεις αλλά και από την πολιτιστική απήχηση και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Στοιχείο Πληροφορία Καλλιτέχνης Ημισκούμπρια Ημερομηνία 21/7 Ώρα 21:00 Φεστιβάλ 9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη

Η συναυλία αποτελεί κομμάτι των επετειακών εμφανίσεων που δίνει φέτος το συγκρότημα σε όλη την Ελλάδα, συναντώντας τόσο το κοινό που τους ακολούθησε από την αρχή όσο και νέα ακροατήρια. Για τους κατοίκους της Σαντορίνης, η βραδιά αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης μουσικής μνήμης και σύγχρονης ψυχαγωγίας.