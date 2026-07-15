Ξεναγοί Σαντορίνης καταγγέλλουν αποκλεισμούς από εκδρομές κρουαζιέρας και ζητούν έλεγχο

Η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης καταγγέλλει ότι, παρά τις δεκάδες οργανωμένες εκδρομές κατά την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με περίπου 5.000 επιβάτες, πολλοί διπλωματούχοι ξεναγοί έμειναν χωρίς εργασία. Ζητούν εφαρμογή της νομοθεσίας, ίσους όρους ανταγωνισμού και αυστηρούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Ένταση για τις υπηρεσίες ξενάγησης κατά την άφιξη κρουαζιερόπλοιου στη Σαντορίνη

Η τοπική Ένωση Ξεναγών εξέφρασε με ανακοίνωσή της έντονη ανησυχία και οργή για τον τρόπο λειτουργίας των οργανωμένων εκδρομών που εξυπηρετούν επισκέπτες από κρουαζιερόπλοια, επισημαίνοντας ότι παρά την αυξημένη κίνηση στο νησί σήμερα, πολλοί διπλωματούχοι ξεναγοί παρέμειναν χωρίς ανάθεση εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ένωση για την ημέρα άφιξης κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε περίπου 5.000 επιβάτες, πραγµατοποιήθηκαν δεκάδες οργανωμένες εκδρομές. Ειδικότερα, μόνο δύο από τα μεγαλύτερα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία φέρεται να εκτέλεσαν περίπου 40 εκδρομές με πούλμαν, ενώ επιπλέον δραστηριοποιούνταν δεκάδες βανάκια που μετέφεραν επισκέπτες σε σημεία του νησιού.

Παρά την πληθώρα των εκδρομών, η Ένωση τονίζει ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών με την απαιτούμενη άδεια δεν εργάστηκε, ενώ κάποιοι είχαν προγραμματίσει την παρουσία τους για τη συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά είδαν τις αναθέσεις να ακυρώνονται. Η πρακτική αυτή, κατά την Ένωση, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στελέχωση και το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών ξενάγησης.

Αντικατάσταση διπλωματούχων από άτομα χωρίς νόμιμη επαγγελματική ιδιότητα, όπου απαιτείται άδεια.

Ακυρώσεις αναθέσεων σε ήδη δεσμευμένους ξεναγούς.

Ένταση ανάμεσα στην ανάγκη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και σε οικονομικές πιέσεις συνεργατών/αντιπροσώπων.

Η Ένωση δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, όπως σημειώνει, αλλά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, την διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και τον σεβασμό στην επαγγελματική ιδιότητα των οδηγών-ξεναγών, αλλά και στην πολιτιστική κληρονομιά που παρουσιάζεται στους επισκέπτες.

Ειδικό αίτημα της Ένωσης απευθύνεται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τις οποίες καλεί να εντείνουν τους ελέγχους ώστε να διασφαλιστεί στην πράξη η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα, ζητά από τις διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας και τους μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς να διευκρινίσουν αν είναι ενήμεροι για τις πρακτικές που, κατά τις καταγγελίες, εφαρμόζουν τοπικοί συνεργάτες και αντιπρόσωποί τους στη Σαντορίνη.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού η εξέλιξη αυτή έχει πρακτικές επιπτώσεις: αφενός στη δυνατότητα απασχόλησης των πιστοποιημένων ξεναγών, αφετέρου στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες, με πιθανές συνέπειες στην εικόνα του προορισμού και στη διαχείριση της επισκεψιμότητας.

Το αίτημα για αυστηρότερους ελέγχους αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της μεγάλης κινητικότητας που δημιουργούν αφίξεις κρουαζιέρας και οργανωμένες εκδρομές, όπου η τήρηση των κανόνων παίζει ρόλο και για την ασφάλεια και για τη μέριμνα των επισκεπτών.

Στοιχείο Αναφορά Αριθμός επιβατών κρουαζιερόπλοιου ~5.000 Εκδρομές με πούλμαν από δύο μεγάλα γραφεία ~40

Η Ένωση ζητά επίσης να πληροφορηθεί εάν οι διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας έχουν γνώση των τοπικών πρακτικών που καταγγέλλονται και επιφυλάσσεται να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διαφάνεια και την προστασία της επαγγελματικής ιδιότητας των μελών της. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του νησιού θα παρατηρούν τις επόμενες κινήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών, που θα κρίνουν και την κατεύθυνση της εφαρμογής των κανόνων στην πράξη.