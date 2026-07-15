Σαντορίνη: οι αφίξεις του Ιουνίου επέστρεψαν στα επίπεδα του 2025, αλλά απαιτούνται προσαρμογές

Οι συνολικές αφίξεις του Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκαν κοντά στα μεγέθη του 2025, ωστόσο η απόσταση από το 2024 και η αύξηση της προσφερόμενης δυναμικότητας δημιουργούν πίεση στην τοπική αγορά.

Συνοπτική εικόνα και κύρια δεδομένα

Στη Σαντορίνη οι συνολικές αφίξεις τον Ιούνιο του 2026 έφτασαν τις 297.402 επισκέψεις, ένα επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στις 294.045 αφίξεις του αντίστοιχου μήνα το 2025. Παρά την οριακή βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, το 2026 παραμένει σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με το 2024, όταν ο Ιούνιος είχε καταγράψει 349.888 αφίξεις.

Πού καταγράφονται οι διαφορές

Αναλυτικά, οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν ελαφρώς σε 108.107 επιβάτες (από 105.990 το 2025) αλλά απέχουν από το 2024 (123.540). Οι αφίξεις εσωτερικού με αεροπλάνο διαμορφώθηκαν σε 73.221 επιβάτες (από 69.381 το 2025), ενώ οι ακτοπλοϊκές αφίξεις ήταν 116.074 (αντί για 118.674 το 2025). Αυτή η κατανομή δείχνει ήπια ανάκαμψη σε επιλεγμένες ροές, χωρίς όμως συνολική υπέρβαση των επιπέδων του 2024.

Δεδομένα τριμήνου Απρ.–Ιουν. και τάσεις

Στο τρίμηνο Απρίλιος–Ιούνιος 2026 οι συνολικές αφίξεις ανήλθαν σε 641.380, ελαφρά άνω του αντίστοιχου τριμήνου του 2025 (623.166), αλλά σημαντικά κάτω από το 2024 (754.097).

Κατηγορία 2026 2025 2024 Αεροπορικές (εξωτερικού) 191.283 190.772 234.252 Αεροπορικές (εσωτερικού) 196.916 179.134 229.616 Ακτοπλοϊκές 253.181 253.260 290.229 Συνολικές αφίξεις (τρίμηνο) 641.380 623.166 754.097

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά συμπεράσματα

Τα τρέχοντα στοιχεία υπογραμμίζουν δύο κρίσιμα σημεία για την τοπική κοινότητα και τις επιχειρήσεις:

Υπάρχει αυξημένη προσφορά καταλυμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ η ζήτηση δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2024, δημιουργώντας πίεση στις τιμές και την πληρότητα.

Η μεταβολή στις μεταφορές — μικρή άνοδος στις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού και εξωτερικού, με σταθερές ή μικρότερες ακτοπλοϊκές ροές — αλλάζει τη χρονική κατανομή των επισκέψεων και τις ανάγκες σε υποδομές.

Για τις επιχειρήσεις του νησιού αυτό σημαίνει αναπροσαρμογή στρατηγικών: ευελιξία τιμολόγησης, στοχευμένες προσφορές εκτός περιόδου αιχμής και επένδυση στην ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από τη νέα δυναμικότητα στην αγορά.

Τι πρέπει να παρακολουθούν οι κάτοικοι

Οι τοπικές αρχές, οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις μηνιαίες ανακοινώσεις αφίξεων που παρέχονται από το Αεροδρόμιο και το Λιμεναρχείο, αφού αυτές αντικατοπτρίζουν άμεσα την επιβάρυνση στις υπηρεσίες, την κυκλοφορία και την απασχόληση.

Τα στοιχεία προέρχονται από την καταγραφή της περιόδου και την παροχή δεδομένων από τη Fraport Greece και το Λιμεναρχείο Θήρας.