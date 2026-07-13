Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας: Προσωρινή κράτηση, σεβασμός στη Δικαιοσύνη και αντίθεσή τους στις «τηλεδίκες»

Έντονη αντίδραση της τοπικής Ένωσης για την υπόθεση δύο αστυνομικών
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την κράτηση δύο συναδέλφων, επισημαίνοντας ότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί δικονομικό μέτρο και όχι καταδικαστική κρίση. Η Ένωση καλεί σε απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης και προειδοποιεί για τον κίνδυνο που δημιουργούν οι δημόσιες, πρόωρες καταδίκες μέσω των μέσων ενημέρωσης.
Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η προσωρινή κράτηση εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένα κριτήρια, και επομένως πρέπει να εξεταστεί αν στη συγκεκριμένη υπόθεση τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Ένωση επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ μέτρου και ποινής και ζητά να μην προδικάζεται η κρίση των δικαστηρίων.
«Η προσωρινή κράτηση αποτελεί ένα εξαιρετικό δικονομικό μέτρο και όχι ποινή. Δεν σημαίνει καταδίκη, ούτε προδικάζει την απόφαση του δικαστηρίου.»
Επιπλέον, η ανακοίνωση καταδικάζει το φαινόμενο των "τηλεδικών" — δηλαδή προσώπων ή μέσων που, χωρίς πρόσβαση στη δικογραφία ή στα στοιχεία της υπόθεσης, εκδίδουν δημόσιες αποφάσεις και διαμορφώνουν κλίμα προκατάληψης. Η Ένωση αναφέρει ότι τέτοιες δηλώσεις παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας και μπορούν να θίξουν πρόσωπα και δικαιώματα, υπενθυμίζοντας ότι για τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν οι νόμιμες διαδικασίες και επιπτώσεις.
Η ανακοίνωση κλείνει με δηλωμένη στήριξη προς τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, αλλά και με την ξεκάθαρη θέση ότι η τελική κρίση ανήκει στα αρμόδια δικαστήρια. Το μήνυμα είναι διττό: υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις αστυνομικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα σεβασμός στη λειτουργία του κράτους δικαίου.
Τοπικές συνέπειες και πρακτικές επιπτώσεις
Για την τοπική κοινωνία της Αργολίδας, η ανακοίνωση έχει πρακτική βαρύτητα: επηρεάζει την εμπιστοσύνη προς τις αρχές και καλεί τα μέσα και τους πολίτες σε προσεκτική στάση απέναντι σε καταγγελίες ή δημοσιεύματα πριν την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας. Επίσης υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και τήρηση των νόμων εις βάρος της πρόωρης καταδίκης μέσω δημοσίου λόγου.
- Κύριος προβληματισμός: η διασφάλιση του τεκμηρίου αθωότητας.
- Δημοσιογραφική/δημόσια ευθύνη: αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων χωρίς δικογραφία.
- Δικαστική πορεία: η οριστική κρίση παραμένει στην ευθύνη των δικαστηρίων.
|Θέμα
|Θέση Ένωσης
|Προσωρινή κράτηση
|Μέτρο, όχι ποινή
|Τηλεδίκες
|Αντιθετικές, παραβιάζουν τεκμήριο αθωότητας
|Στήριξη
|Στους συναδέλφους, με σεβασμό στη Δικαιοσύνη
Η τοπική κοινωνία και οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης μέσω των αρμόδιων δικαστικών οργάνων. Όσο διαρκεί η διαδικασία, η τήρηση του νόμου και του τεκμηρίου αθωότητας παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τη διαφύλαξη της συλλογικής εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές.