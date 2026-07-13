Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας: Προσωρινή κράτηση, σεβασμός στη Δικαιοσύνη και αντίθεσή τους στις «τηλεδίκες»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας υπογραμμίζει ότι η προσωρινή κράτηση δεν ισοδυναμεί με καταδίκη, εκφράζει ανησυχία για τις δημόσιες καταδίκες από ΜΜΕ και ζητά σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Έντονη αντίδραση της τοπικής Ένωσης για την υπόθεση δύο αστυνομικών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την κράτηση δύο συναδέλφων, επισημαίνοντας ότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί δικονομικό μέτρο και όχι καταδικαστική κρίση. Η Ένωση καλεί σε απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης και προειδοποιεί για τον κίνδυνο που δημιουργούν οι δημόσιες, πρόωρες καταδίκες μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η προσωρινή κράτηση εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένα κριτήρια, και επομένως πρέπει να εξεταστεί αν στη συγκεκριμένη υπόθεση τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Ένωση επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ μέτρου και ποινής και ζητά να μην προδικάζεται η κρίση των δικαστηρίων.

«Η προσωρινή κράτηση αποτελεί ένα εξαιρετικό δικονομικό μέτρο και όχι ποινή. Δεν σημαίνει καταδίκη, ούτε προδικάζει την απόφαση του δικαστηρίου.»

Επιπλέον, η ανακοίνωση καταδικάζει το φαινόμενο των "τηλεδικών" — δηλαδή προσώπων ή μέσων που, χωρίς πρόσβαση στη δικογραφία ή στα στοιχεία της υπόθεσης, εκδίδουν δημόσιες αποφάσεις και διαμορφώνουν κλίμα προκατάληψης. Η Ένωση αναφέρει ότι τέτοιες δηλώσεις παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας και μπορούν να θίξουν πρόσωπα και δικαιώματα, υπενθυμίζοντας ότι για τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν οι νόμιμες διαδικασίες και επιπτώσεις.

Η ανακοίνωση κλείνει με δηλωμένη στήριξη προς τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, αλλά και με την ξεκάθαρη θέση ότι η τελική κρίση ανήκει στα αρμόδια δικαστήρια. Το μήνυμα είναι διττό: υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις αστυνομικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα σεβασμός στη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές επιπτώσεις

Για την τοπική κοινωνία της Αργολίδας, η ανακοίνωση έχει πρακτική βαρύτητα: επηρεάζει την εμπιστοσύνη προς τις αρχές και καλεί τα μέσα και τους πολίτες σε προσεκτική στάση απέναντι σε καταγγελίες ή δημοσιεύματα πριν την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας. Επίσης υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και τήρηση των νόμων εις βάρος της πρόωρης καταδίκης μέσω δημοσίου λόγου.

Κύριος προβληματισμός : η διασφάλιση του τεκμηρίου αθωότητας.

: η διασφάλιση του τεκμηρίου αθωότητας. Δημοσιογραφική/δημόσια ευθύνη : αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων χωρίς δικογραφία.

: αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων χωρίς δικογραφία. Δικαστική πορεία: η οριστική κρίση παραμένει στην ευθύνη των δικαστηρίων.

Θέμα Θέση Ένωσης Προσωρινή κράτηση Μέτρο, όχι ποινή Τηλεδίκες Αντιθετικές, παραβιάζουν τεκμήριο αθωότητας Στήριξη Στους συναδέλφους, με σεβασμό στη Δικαιοσύνη

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης μέσω των αρμόδιων δικαστικών οργάνων. Όσο διαρκεί η διαδικασία, η τήρηση του νόμου και του τεκμηρίου αθωότητας παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τη διαφύλαξη της συλλογικής εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές.