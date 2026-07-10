Έντονες αντιδράσεις στη Χερσόνησο για τον προσωρινό κυκλικό κόμβο: κίνδυνος σοβαρού τροχαίου

Κάτοικοι και επαγγελματίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια στην είσοδο της Χερσονήσου, ζητώντας άμεση επανεξέταση του προσωρινού κυκλικού κόμβου που έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας και προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην είσοδο της Χερσονήσου για τον προσωρινό κυκλικό κόμβο που τοποθετήθηκε πρόσφατα, με κατοίκους και επαγγελματίες να περιγράφουν καθημερινά περιστατικά επικίνδυνων ελιγμών, απότομων φρεναρισμάτων και παραβιάσεων της κυκλοφορίας. Οι τοπικοί φορείς ζητούν να εξεταστεί εκ νέου ο σχεδιασμός προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής ροή των οχημάτων.

Κύρια προβλήματα που επισημαίνονται

Οχήματα που διασχίζουν κάθετα τον κυκλικό σχηματισμό αντί να ακολουθούν την κυκλική πορεία, με κίνδυνο σύγκρουσης με αντίθετα διερχόμενα.

Συχνά απότομα φρεναρίσματα και κορναρίσματα, που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος, ειδικά στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Αποκλεισμένες έξοδοι καταστημάτων κοντά στο σημείο, με συνέπειες στην προσβασιμότητα των πελατών και στον τζίρο επιχειρήσεων.

Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες αναφέρουν ότι πριν την εγκατάσταση του προσωρινού κόμβου δεν υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας. Ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης να επισκεφθούν το σημείο και να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά περιστατικά.

«Είναι θέμα χρόνου να γίνει σοβαρό τροχαίο»

Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επικινδυνότητα της σημερινής διάταξης, η οποία, όπως τονίζουν οι ντόπιοι, επιβάλει επικίνδυνες συμπεριφορές από οδηγούς που επιχειρούν να παρακάμψουν τον κυκλικό σχηματισμό αντί να τον ακολουθήσουν. Το αποτέλεσμα είναι αύξηση των αιφνίδιων φρεναρισμάτων και ελιγμών που θέτουν σε κίνδυνο πεζούς και οχήματα.

Ζήτημα Επίπτωση Παραβιάσεις της πορείας στον κόμβο Αυξημένος κίνδυνος πλευρικών συγκρούσεων Αποκλεισμένες εξόδους καταστημάτων Μείωση προσβασιμότητας πελατών Έλλειψη άμεσης παρέμβασης Φόβοι για σοβαρό ατύχημα

Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι ήδη έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ζητώντας επανεξέταση του σχεδιασμού. Στο αίτημά τους περιλαμβάνεται η επί τόπου αυτοψία από τεχνικούς ώστε να καταγραφούν οι αδυναμίες και να προταθούν εναλλακτικές λύσεις με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της πρόσβασης στις επιχειρήσεις.

Σε τοπικό επίπεδο, η διαχείριση τέτοιων παρεμβάσεων αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν, όταν η κυκλοφορία είναι αυξημένη και η παρουσία επισκεπτών ενισχύει τις απαιτήσεις για σαφή και ασφαλή σήμανση. Η άμεση παρέμβαση των αρμοδίων θεωρείται αναγκαία για να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες στην ασφάλεια των διερχομένων αλλά και στην οικονομική ζωή της περιοχής.

Οι κάτοικοι της Χερσονήσου ζητούν να δημοσιοποιηθούν οι τεχνικές μελέτες που οδήγησαν στην επιλογή του προσωρινού κόμβου και να υπάρξει διάλογος με την τοπική κοινωνία πριν από οποιαδήποτε οριστική λύση.