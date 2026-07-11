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Εντοπίστηκε και εκριζώθηκε φυτεία με 76 δενδρύλλια κάνναβης στον νομό Καβάλας

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 76 δενδρυλλίων κάνναβης σε αγροτική έκταση του νομού προχώρησε το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Καθοριστική ήταν η συνδρομή του εκπαιδευμένου σκύλου «ΘΟΡ».

Από Αντώνιος Σαμαράς Ανταποκριτής IA στην Καβάλα

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Εντοπίστηκε και εκριζώθηκε φυτεία με 76 δενδρύλλια κάνναβης στον νομό Καβάλας
©Εικονογράφηση AI Αντώνιος Σαμαράς / showtimecy.com

Επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

Στην κατάσχεση 76 δενδρυλλίων κάνναβης προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, μετά από οργανωμένη επιχείρηση σε αγροτική περιοχή του νομού. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Τα δενδρύλλια εντοπίστηκαν σε στάδιο ανάπτυξης και φιλοξενούνταν σε αγροτική έκταση πλησίον δημόσιου υδρευτικού καναλιού, εκτός ιδιωτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σε οικισμό του νομού Καβάλας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ύψος των φυτών κυμαινόταν από 1,40 μ. έως 3,80 μ., στοιχείο που καταδεικνύει προχωρημένο στάδιο καλλιέργειας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από την παράνομη καλλιέργεια.

  • Σημαντικό στοιχείο: Συμμετείχε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών, με όνομα «ΘΟΡ».
  • Τοποθεσία: Αγροτική έκταση κοντά σε δημόσιο υδρευτικό κανάλι, σε οικισμό του νομού Καβάλας.
  • Αντικείμενο έρευνας: Προανάκριση για τον προσδιορισμό των δραστών και τυχόν δικτύων υποστήριξης.

Η ενέργεια αυτή εγείρει ερωτήματα για την προστασία των κοινοτικών υποδομών και των υδάτινων πόρων, καθώς και για τη χρήση απομονωμένων αγροτικών εκτάσεων για παράνομες καλλιέργειες. Οι τοπικές Αρχές κατά τις τελευταίες περιπτώσεις τονίζουν την ανάγκη στενότερης επιτήρησης περιοχών όπου διέρχονται δημόσια δίκτυα ύδρευσης.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ημερομηνία επιχείρησης9 Ιουλίου 2026
Αριθμός δενδρυλλίων76
Ύψος φυτών1,40 μ. – 3,80 μ.
Εμπλεκόμενος ειδικόςΣκύλος ανίχνευσης «ΘΟΡ»

Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης και συνεργασίας με τις Αρχές όταν εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες σε απομονωμένες εκτάσεις. Η προανάκριση αναμένεται να ρίξει φως στην προέλευση της φυτείας και στην έκταση τυχόν δικτύων διακίνησης που πιθανώς εξυπηρετούσε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναμένουν νεότερα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας καθώς εξελίσσεται η έρευνα.

Σχετικά θέματα ασφάλεια Λιμεναρχείο ναρκωτικά

Πηγές

Αντώνιος Σαμαράς
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