Ανησυχία στη Φαρκαδόνα μετά τις καταγγελίες Αγοραστού για απένταξη έργων

Καταγγελίες για απένταξη κρίσιμων έργων και διοικητικές μεταβολές στο Γεωπάρκο φέρνουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο για την τοπική ανάπτυξη και την ασφάλεια υποδομών στον Δήμο Φαρκαδόνας.

Καταγγελίες και τοπικές επιπτώσεις

Σοβαρές ανησυχίες καταγράφονται στον Δήμο Φαρκαδόνας μετά τις αποκαλύψεις του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού, σχετικά με τη διαχείριση έργων και υποδομών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι κοινότητες Κρήνη, Οιχαλία και η ίδια η Φαρκαδόνα, όπου κρίσιμες παρεμβάσεις φέρονται να έχουν αποσυρθεί ή να έχουν «βγει εκτός σχεδιασμού», δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό στους κατοίκους και τους επαγγελματίες.

Η εξέλιξη εγείρει ερωτήματα για την κατανομή πόρων και την εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού στη Θεσσαλία, καθώς και για το κατά πόσο η τοπική κοινωνία και οι φορείς που συμμετείχαν σε προγράμματα διατηρούν ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

«βλέπουν κρίσιμα έργα να απεντάσσονται»

Σημεία προβληματισμού για υποδομές και διοίκηση

Στην Κρήνη επισημαίνεται ότι η συντήρηση της γέφυρας, ένα έργο κρίσιμο για την ασφάλεια και την αγροτική καθημερινότητα, φέρεται να έχει απενταχθεί. Η απώλεια αυτής της υποδομής θα επηρεάσει άμεσα τις μετακινήσεις κατοίκων και την πρόσβαση σε αγροτικές εκτάσεις.

Στην Οιχαλία, το δημοτικό στάδιο αναφέρεται ως έργο που έχει «βγει εκτός σχεδιασμού», παράγον που πλήττει την τοπική νεολαία και τη δραστηριότητα στον αθλητικό τομέα.

Επιπλέον, αναφορές σχετικά με το Γεωπάρκο προκαλούν έντονη συζήτηση: ενώ το εγχείρημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με έδρα τα Τρίκαλα και περιοχές όπως η Πύλη και η Καλαμπάκα, φέρεται πλέον να μεταφέρεται διοικητικά στη Λάρισα μέσω νέας αναπτυξιακής εταιρείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί αμφιβολίες για τη συνέχεια δράσεων και για τη διατήρηση αποκεντρωμένης διαχείρισης με συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Κρήνη: συντήρηση γέφυρας — φέρεται να έχει απενταχθεί.

συντήρηση γέφυρας — φέρεται να έχει απενταχθεί. Οιχαλία: δημοτικό στάδιο — αναφέρεται ότι βγήκε εκτός σχεδιασμού.

δημοτικό στάδιο — αναφέρεται ότι βγήκε εκτός σχεδιασμού. Γεωπάρκο: φέρεται μεταφορά διοίκησης στη Λάρισα μέσω νέας εταιρείας.

Πρόγραμμα/Υποδομή Κατάσταση (όπως αναφέρεται) Συντήρηση γέφυρας - Κρήνη Απενταχθεί Δημοτικό στάδιο - Οιχαλία Εκτός σχεδιασμού Γεωπάρκο Μεταφορά διοίκησης στη Λάρισα

Οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς πλέον ζητούν σαφείς απαντήσεις και διαφάνεια ως προς τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των έργων. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο γραφειοκρατικές μεταβολές, αλλά την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.

Η τοπική κοινότητα αναμένει διευκρινίσεις για την αιτία των αλλαγών και για το εάν υπάρχουν δυνατότητες επανένταξης ή αναπροσαρμογής των έργων, καθώς και για το πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση δράσεων που έχουν σχεδιαστεί με τοπική συμμετοχή.

Οι εξελίξεις αναμένεται να επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο της περιοχής ζητήματα ισομερούς ανάπτυξης, διαθεσιμότητας υποδομών και διαφάνειας στη διαχείριση των πόρων σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου.