Επιχείρηση διάσωσης στη Φάμπρικα: 72χρονος ανασύρθηκε από πηγάδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αίσιο τέλος για τον ηλικιωμένο που έπεσε σε πηγάδι στη Φάμπρικα της Σύρου. Η Πυροσβεστική της Ερμούπολης προχώρησε σε συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού και ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα γεγονότα

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης στη Φάμπρικα της Σύρου μετά από πτώση ηλικιωμένου εντός πηγαδιού. Ο άνδρας, 72 ετών, εντοπίστηκε με τις αισθήσεις του αλλά τραυματισμένος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Επιχείρηση και εμπλεκόμενες υπηρεσίες

Στην επιχείρηση έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, που χρησιμοποίησαν ειδικό διασωστικό εξοπλισμό για την ανάσυρση. Μετά τον απεγκλωβισμό, ο τραυματισμένος παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω φροντίδα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 19:00.

Τοπικές επιπτώσεις και προληπτικά μέτρα

Το περιστατικό υπενθυμίζει τα ρίσκα που σχετίζονται με εγκαταλελειμμένα ή ανεπαρκώς καλυμμένα πηγάδια σε κατοικημένες περιοχές. Για τους κατοίκους της Φάμπρικας και της ευρύτερης Ερμούπολης, το γεγονός αναδεικνύει την ανάγκη προληπτικών ελέγχων και ασφαλούς σήμανσης τέτοιων σημείων, ιδιαίτερα όταν εργάζονται ή κινούνται σε χώρους περιβάλλοντος.

Υπενθύμιση : Σε περίπτωση ανάλογου συμβάντος, καλέστε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

: Σε περίπτωση ανάλογου συμβάντος, καλέστε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ασφάλεια : Ελέγξτε και επικαλύψτε πηγάδια ή βαθιές εσχάρες σε ιδιοκτησίες.

: Ελέγξτε και επικαλύψτε πηγάδια ή βαθιές εσχάρες σε ιδιοκτησίες. Ενημέρωση: Οι ηλικιωμένοι και όσοι εργάζονται σε υπαίθριους χώρους να λαμβάνουν επιπλέον προφύλαξη.

Σύντομο χρονολόγιο της επιχείρησης

Στάδιο Περιγραφή Κλήση Ειδοποίηση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Άφιξη Πυροσβεστική Ερμούπολης στο σημείο Απεγκλωβισμός Χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού Μεταφορά Παραλαβή από ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Ολοκλήρωση Λίγο πριν τις 19:00

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια της πτώσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής σειρά των γεγονότων και τυχόν παράγοντες που συνέβαλαν στο ατύχημα. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ οι υπεύθυνοι καλούνται να εντείνουν τις παρεμβάσεις για πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

Για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τραυματία και τα αποτελέσματα των ερευνών, θα ακολουθήσουν νεότερα μόλις υπάρξουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.