Επιχείρηση της Ασφάλειας στην Αμαλιάδα: πέντε συλληφθέντες μετά από επεισόδια και εμπρησμό

Καταγεγραμμένες εμπλοκές σε επεισόδια σε νυχτερινά κέντρα, εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια και προσαγωγές στην Αμαλιάδα οδήγησαν σε πέντε συλλήψεις και κατάσχεση όπλων και ναρκωτικών.

Εντατικές αστυνομικές έρευνες στην Ηλεία

Επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών οδήγησε χθες σε προσαγωγές και τελικές συλλήψεις στην περιοχή της Αμαλιάδας, στο πλαίσιο έρευνας για σειρά βίαιων περιστατικών που συνδέονται με τη νυχτερινή ζωή σε Αχαΐα και Ηλεία. Οι αρχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξέτασαν στοιχεία που δείχνουν διασύνδεση μεταξύ επεισοδίων σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και της Ηλείας, καθώς και μιας εμπρηστικής επίθεσης σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα.

«άπλωσε δίχτυα»

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν κατ' οίκον έρευνες και ταυτοποιήθηκαν πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν σε ταραχές και εκβιαστικές συμπεριφορές. Από τις επιχειρήσεις προέκυψαν συνολικά οι συλλήψεις 5 ατόμων (4 άνδρες και 1 γυναίκα), ενώ σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, ναρκωτικών και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η προανάκριση ερευνά αν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελούν μέρος ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην ευρύτερη περιοχή.

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ουσίες και αντικείμενα που σχετίζονται με τα επεισόδια και τις παράνομες δραστηριότητες. Τα ευρήματα που αναφέρονται στην επίσημη ενημέρωση περιλαμβάνουν:

31 γραμμάρια κοκαΐνης

κοκαΐνης 4,3 γραμμάρια κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης

κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης Είδη φωτισμού και πυροτεχνημάτων, καθώς και φωτοβολίδες/κροτίδες

Για την πληρέστερη εικόνα των κατασχεθέντων, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα:

Είδος Ποσότητα / Σημειώσεις Κοκαΐνη 31 γρ. Κάνναβη 4,3 γρ. + 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο Φωτοβολίδες / κροτίδες Κατασχέσεις σχετιζόμενων αντικειμένων (συλλογική αναφορά)

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Τα περιστατικά που οδήγησαν στην επιχείρηση προκαλούν ανησυχία στην τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν τόσο δημόσιες ταραχές σε χώρους αναψυχής όσο και εμπρηστική ενέργεια σε κατοικημένη πολυκατοικία. Η εισαγγελική διερεύνηση θα καθορίσει τις ποινικές ευθύνες των συλληφθέντων και το εύρος της πιθανής εγκληματικής δράσης.

Για τους κατοίκους της Αμαλιάδας και των γύρω περιοχών, οι αρχές συνιστούν επαγρύπνηση και συνεργασία με την Αστυνομία για την αναφορά ύποπτων κινήσεων ή παραινούντων συμπεριφορών στη νυχτερινή αγορά. Η παρουσία ανακριτικών δυνάμεων δείχνει ότι η Ασφάλεια δίνει προτεραιότητα στη διαλεύκανση των βίαιων περιστατικών και στην αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Οι συλληφθέντες αναμένονται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων και τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών σε Αχαΐα και Ηλεία.

Πρακτική πληροφορία: Όσοι πολίτες διαθέτουν στοιχεία ή βιντεοληπτικό υλικό που συνδέεται με τα επεισόδια ή την εμπρηστική ενέργεια καλούνται να επικοινωνήσουν με την τοπική Ασφάλεια ή το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.