Επιστρέφει ο «Ζέφυρος»: θερινές προβολές από 15 Ιουλίου στην αυλή του 5ου Γυμνασίου

Ο θερινός κινηματογράφος του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών επανεκκινεί τις προβολές στην Καβάλα, με καθημερινό πρόγραμμα, εισιτήριο 5 ευρώ και ειδικές εμφανίσεις το φθινόπωρο.

Ο «Ζέφυρος» ξαναζωντανεύει τις καλοκαιρινές βραδιές της πόλης

Ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος που συνδέεται με τις καλοκαιρινές συνήθειες της Καβάλας επανέρχεται φέτος με προβολές που ξεκινούν την 15η Ιουλίου. Λόγω εργασιών ανακαίνισης στον συνηθισμένο χώρο, οι προβολές μεταφέρονται στην αυλή του 5ου Γυμνασίου (οδός Θ. Πουλίδου 14-16), αποτέλεσμα συνεργασίας της Κινηματογραφικής Λέσχης του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών με τον Δήμο Καβάλας.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με έμφαση στην ποιοτική επιλογή ταινιών: σύγχρονες διεθνείς παραγωγές, αξιόλογα φεστιβαλικά έργα και κλασικές ταινίες που συνοδεύουν τις καλοκαιρινές νύχτες. Η αυλή του σχολείου προορίζεται να λειτουργήσει ως προσωρινό θερινό σινεμά, αξιοποιώντας τη σκιά των δέντρων και το νυχτερινό σκηνικό της πόλης.

Ημερομηνίες έναρξης: 15 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου (21:30) και από 18 Αυγούστου (21:00).

15 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου (21:30) και από 18 Αυγούστου (21:00). Διακοπές: δεν γίνονται προβολές τις Δευτέρες.

δεν γίνονται προβολές τις Δευτέρες. Εισιτήριο: 5 ευρώ, διατηρώντας την προσβασιμότητα της διοργάνωσης.

Μεταξύ των ξεχωριστών στιγμών της σεζόν είναι η προβολή της ταινίας Σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, προγραμματισμένη για τις 4 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να παραβρεθούν ο σκηνοθέτης και μέλη του καστ και της ομάδας παραγωγής. Η προσέλευση σε τέτοια γεγονότα ενισχύει το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης και δίνει ευκαιρίες άμεσης συναναστροφής του κοινού με δημιουργούς.

Περίοδος Ώρα Έναρξης 15/7 - 16/8 21:30 18/8 και μετά 21:00

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προβολών για τις πρώτες εβδομάδες περιλαμβάνει τίτλους που κινούνται σε διαφορετικούς κινηματογραφικούς κόσμους, δίνοντας επιλογές για ποικίλο κοινό. Σύντομα ανακοινώσεις θα ορίσουν διευκρινίσεις για τις προβολές που έχουν ειδικές παρουσίες ή συζητήσεις μετά την προβολή.

Για τους κατοίκους της Καβάλας, ο «Ζέφυρος» παραμένει σημαντική πολιτιστική διέξοδος σε προσιτή τιμή. Η μεταφορά στην αυλή του 5ου Γυμνασίου εξασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας του θερινού σινεμά, παρά τις προσωρινές δυσκολίες στον παραδοσιακό χώρο του. Οι θεατές καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της Στέγης και του Συνδέσμου για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα ή σε ώρες έναρξης.

Η επιστροφή του «Ζέφυρου» σηματοδοτεί την προσπάθεια τοπικών φορέων και πολιτών να διατηρήσουν έναν χώρο πολιτιστικής συνάντησης, που αναδεικνύει την πόλη ως ενεργό κόμβο κινηματογραφικών πρωτοβουλιών το καλοκαίρι.