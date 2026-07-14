Εξάρθρωση κυκλωμάτων απάτης: τηλεφωνικά κέντρα και λεία πάνω από 410.000 ευρώ

Σημαντική αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη βασικών μελών τριών εγκληματικών οργανώσεων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, με τηλεφωνικά κέντρα σε Αττική και Αργολίδα και συνολικές ζημίες άνω των 410.000 ευρώ.

Μείζον πλήγμα σε δίκτυο εξαπάτησης ηλικιωμένων με δράση και στην Αργολίδα

Δύναμη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησε το πρωί σε επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων βασικών συνεργών και στη σχηματισμό δικογραφίας για συνολικά 18 ταυτοποιημένα άτομα, καθώς και επιπλέον οκτώ αγνώστων, σε υπόθεση οργανωμένης απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν συγκροτήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 τρεις συγγενικές αλλά διακριτές εγκληματικές οργανώσεις με πεδίο δράσης το Αγρίνιο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα κυκλώματα λειτουργούσαν μέσω τηλεφωνικών κέντρων που είχαν εγκαταστήσει σε κατοικίες στην Αττική και στην Αργολίδα.

Οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματά τους παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιούσαν το πρόσχημα επικείμενου κινδύνου έκρηξης από υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος για να εκφοβίσουν και να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή. Ενδυνάμωναν την απατηλή εντύπωση με βιντεοκλήσεις και εμφάνιση του λογότυπου του ΔΕΔΔΗΕ στα προφίλ τους, ενώ τη συλλογή των αντικειμένων ανέλαβαν «εισπράκτορες» που μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων.

Απαγωγή χρημάτων : Οι δράστες απέσπασαν πάνω από 410.000 ευρώ συνολικά.

: Οι δράστες απέσπασαν πάνω από συνολικά. Σύλληψη : Τέσσερα βασικά μέλη συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής.

: Τέσσερα βασικά μέλη συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής. Δικογραφία: Καταρτίστηκε σε βάρος 18 ταυτοποιημένων και 8 άγνωστων συνεργών για σοβαρά κακουργήματα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Ζεφυρίου.

Παράμετρος Στοιχείο Συλλήψεις βασικών μελών 4 Ταυτοποιημένα άτομα 18 Άγνωστοι συνεργοί 8 Δηλωμένη λεία >410.000 ευρώ Περιοχές δράσης Αγρίνιο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τηλεφωνικά κέντρα σε Αττική και Αργολίδα

Από την αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας προκύπτει ότι η οργάνωση αξιοποιούσε τεχνολογικά μέσα για την κάλυψη των κλήσεων και τη δημιουργία ψεύτικων προφίλ, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσε επιτόπιους συνεργούς για τη φυσική συλλογή της λείας. Η τακτική αυτή, που στοχεύει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, επιβάλλει την επαγρύπνηση των κατοίκων, κυρίως των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.

Για την προστασία των πολιτών, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η δημόσια υπηρεσία δεν ζητά ποτέ με αυτόν τον τρόπο χρήματα ή κοσμήματα από το σπίτι και παροτρύνουν όποιον αντιληφθεί ύποπτη τηλεφωνική επαφή να επικοινωνήσει άμεσα με την τοπική αστυνομία. Επιπλέον, συνιστούν να μη δίδονται προσωπικά στοιχεία ή να μην πραγματοποιούνται βιντεοκλήσεις σε αγνώστους που παρουσιάζουν επείγοντα τεχνικά προβλήματα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων και την ανάκτηση τυχόν επιπλέον παρανόμων εσόδων από τη δράση των κυκλωμάτων.