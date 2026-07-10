Επίθεση και καταγγελία σε νύχτα στα Μάλια: προσαγωγές και αντίμετρα της δικαιοσύνης

Μια σοβαρή υπόθεση βίας και εκβίασης σε νυχτερινό κατάστημα των Μαλίων έχει προκαλέσει κινητοποίηση της Αστυνομίας Χερσονήσου. Δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός κατηγορούνται μετά από καταγγελία νεαρού τουρίστα.

Νυχτερινό περιστατικό στα Μάλια φέρνει ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Στην περιοχή των Μαλίων διερευνάται υπόθεση βίας και εκβίασης που καταγγέλθηκε από νεαρό τουρίστα και οδήγησε σε συλλήψεις. Σύμφωνα με την καταγγελία που κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές, ο 18χρονος Γερμανός τουρίστας φέρεται να υπέστη ξυλοδαρμό, παράνομη κράτηση και απαίτηση χρηματικού ποσού μέσα σε νυχτερινό κλαμπ της περιοχής.

Η Αστυνομία Χερσονήσου προχώρησε στη σύλληψη 3 ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο Ελληνικής υπηκοότητας και ένας άνδρας από το Καμερούν. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται τις καταγγελλόμενες πράξεις και αντέδρασαν ασκώντας με τη σειρά τους μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή καταμήνυση.

«Έναν πραγματικό εφιάλτη, όπως τον περιέγραψε ο ίδιος στους αστυνομικούς»

Σύμφωνα με την καταγγελία, το επεισόδιο ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν οι τρεις προσαχθέντες φέρονται να πλησίασαν τον Γερμανό και έναν νεαρό Νορβηγό θαμώνα, απαιτώντας αποζημίωση για υποτιθέμενη φθορά εξοπλισμού. Οι δύο νεαροί αρνήθηκαν ότι είχαν προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά. Κατόπιν, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν σε κλειστό χώρο του καταστήματος, όπου υπέστησαν χτυπήματα και παρεμποδίστηκαν να αποχωρήσουν έως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για πληρωμή.

Όταν οι νεαροί απομακρύνθηκαν, ο Γερμανός επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου και υπέβαλε την καταγγελία. Από την πλευρά της Αστυνομίας γίνεται προσεκτική εξέταση των δηλώσεων και των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στον χώρο, ενώ το συμβάν έχει προκαλέσει συζητήσεις για την ασφάλεια σε νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής.

Καταγγέλλων: 18χρονος τουρίστας από τη Γερμανία.

τουρίστας από τη Γερμανία. Κατηγορούμενοι: 2 Έλληνες και 1 πολίτης του Καμερούν — κατηγορίες για ληστεία, εκβίαση, αρπαγή.

Έλληνες και πολίτης του Καμερούν — κατηγορίες για ληστεία, εκβίαση, αρπαγή. Ανάκληση: Οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν μήνυση για ψευδή καταμήνυση.

Το γεγονός ότι εμπλέκονται ξένοι τουρίστες υπογραμμίζει τον αντίκτυπο τέτοιων περιστατικών στην εικόνα της περιοχής κατά την τουριστική περίοδο. Οι αρχές επιδιώκουν την ταχεία και τεκμηριωμένη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η δικογραφία αναμένεται να προωθηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Στοιχείο Πληροφορία Καταγγελίες Ξυλοδαρμός, παράνομη κράτηση, εκβίαση Προσαχθέντες 3 άτομα (2 Έλληνες, 1 Καμερουνέζος) Θύμα 18χρονος Γερμανός τουρίστας

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της νυχτερινής διασκέδασης στα Μάλια, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα προστασίας τόσο των πελατών όσο και του προσωπικού των καταστημάτων. Οι επιχειρηματίες της περιοχής καλούνται να συνεργαστούν με την Αστυνομία για την πρόληψη ανάλογων συμβάντων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων και μαρτυριών.