Θανάσιμη συμπλοκή σε καφέ στην Κουλούρα: νεκρός 32χρονος, υπό κράτηση 47χρονος

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε καφέ στην Κουλούρα Ημαθίας. Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του, ένας 62χρονος τραυματίστηκε και 47χρονος συνελήφθη.

Σοβαρό περιστατικό βίας στην Κουλούρα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Κουλούρα Ημαθίας, μέσα σε χώρο καφέ, αφήνοντας πίσω της έναν 32χρονο νεκρό και έναν 62χρονο τραυματία. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 15:45, όταν κλιμακώθηκε καβγάς μεταξύ θαμώνων, με αποτέλεσμα την επίθεση από έναν 47χρονο άνδρα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά την κλήση για «άγριο επεισόδιο» και προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου δράστη. Από την επίθεση, ο 32χρονος υπέστη θανατηφόρα τραύματα, ενώ ο 62χρονος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από την ΕΛ.ΑΣ.

Με βάση την πρώτη εικόνα που έχουν οι αρχές:

Ο 47χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε μαχαίρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Θύμα είναι ένας 32χρονος , ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας 62χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Βέροιας.

τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Βέροιας. Ο 47χρονος συνελήφθη επιτόπου και τελεί υπό κράτηση.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εξετάζεται κάθε παράμετρος που θα ρίξει φως στην αλληλουχία των γεγονότων. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και καταθέσεις από το προσωπικό και τους θαμώνες του καταστήματος, ώστε να αποσαφηνιστεί το πώς προέκυψε η σύγκρουση και ποια μέσα χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, ερευνάται αν ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, όπως αναφέρθηκε ως ενδεχόμενο από την πρώτη ενημέρωση.

Τοπικός αντίκτυπος και ασφάλεια πολιτών

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Ημαθίας και ειδικά στους κατοίκους της Κουλούρας και της ευρύτερης Βέροιας. Οι συμπλοκές με θανατηφόρο αποτέλεσμα σε δημόσιους χώρους, όπως καφέ ή πλατείες, επηρεάζουν άμεσα το αίσθημα ασφάλειας και την καθημερινότητα επαγγελματιών και πολιτών. Οι αρχές διαμηνύουν ότι η παρουσία περιπολιών θα είναι εμφανής, ιδιαίτερα σε σημεία συνάθροισης, έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και εξαχθούν επιχειρησιακά συμπεράσματα.

Παράλληλα, οι φορείς της περιοχής τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης ειδοποίησης σε περιπτώσεις έντασης. Η άμεση κλήση στο 100 και η ασφαλής απομάκρυνση από τον χώρο ενός καβγά μπορεί να αποτρέψει κλιμάκωση με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Οι επαγγελματίες εστίασης καλούνται να τηρούν διαδικασίες πρόληψης και να συνεργάζονται με τις αρχές όταν εντοπίζονται ενδείξεις επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Χρονολόγιο και επιβεβαιωμένα δεδομένα

Στοιχείο Επιβεβαίωση Τοποθεσία Καφέ στην Κουλούρα Ημαθίας Χρόνος ενημέρωσης ΕΛ.ΑΣ. 15:45 (Τρίτη 7/7) Συλληφθείς 47χρονος άνδρας Θύμα 32χρονος Τραυματίας 62χρονος, νοσηλεύεται στο ΓΝ Βέροιας

Η συνέχεια της προανάκρισης

Η δικογραφία σε βάρος του 47χρονου σχηματίζεται και αναμένεται να αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η προανάκριση εστιάζει στην πλήρη τεκμηρίωση της σκηνής του εγκλήματος, στη διασταύρωση των καταθέσεων και στην εργαστηριακή διερεύνηση τυχόν ιχνών. Η αστυνομία τονίζει ότι τα οριστικά συμπεράσματα για τα αίτια θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το ζητούμενο είναι η γρήγορη αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και η σαφής ενημέρωση για τα πορίσματα. Η ψύχραιμη αντιμετώπιση, η συνεργασία με τις αρχές και η αποφυγή διάδοσης ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας και την υποστήριξη όσων επλήγησαν.