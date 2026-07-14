13χρονος με εγκαύματα και κατάγματα μεταφέρθηκε από Ηλεία στο Καραμανδάνειο

Ένας 13χρονος τραυματίστηκε ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και αρχικά νοσηλεύτηκε στην Ηλεία πριν διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σοβαρός τραυματισμός ανήλικου μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι

Νέο περιστατικό με τραυματισμό ανηλίκου σημειώθηκε στην Ηλεία όταν ένας 13χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι έπεσε και υπέστη εγκαύματα αλλά και κατάγματα. Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηλείας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας, ο ανήλικος ανέφερε ότι έπεσε μόνος του ενώ κινούνταν με το πατίνι. Οι θεράποντες ιατροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές, και έχει ξεκινήσει προανάκριση από την Αστυνομία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

«έπεσε μόνος του ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι»

Το περιστατικό εγείρει ξανά ζητήματα γύρω από την ασφάλεια της κυκλοφορίας με μικρά ηλεκτρικά οχήματα και τη χρήση τους από ανηλίκους, αλλά και την ανάγκη ενημέρωσης για μέτρα προστασίας (π.χ. κράνος, επιτήρηση, κατάλληλες επιφάνειες κυκλοφορίας). Για την περιοχή της Ηλείας, όπου η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τέτοια ατυχήματα αναδεικνύουν προκλήσεις στο πεδίο της πρόληψης και της αστυνόμευσης.

Άμεση νοσηλεία: μεταφορά στο νοσοκομείο Ηλείας.

μεταφορά στο νοσοκομείο Ηλείας. Διακομιδή: κρίσιμη ανάγκη για εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα στο Καραμανδάνειο.

κρίσιμη ανάγκη για εξειδικευμένη παιδιατρική φροντίδα στο Καραμανδάνειο. Έρευνα: η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Για τους γονείς και όσους επιβλέπουν ανηλίκους, η υπόθεση υπενθυμίζει την αναγκαιότητα τήρησης κανόνων ασφάλειας: χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, αποφυγή κυκλοφορίας σε ανώμαλες επιφάνειες ή σε δρόμους με κυκλοφοριακό φόρτο, και επιτήρηση μικρών παιδιών όταν χρησιμοποιούν κινητικά μέσα. Επίσης, αναδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με την τεχνική κατάσταση των οχημάτων και την τήρηση ορίων ηλικίας ή ταχυτήτων όπου αυτά υπάρχουν.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό του Καραμανδάνειου και αναμένονται επίσημες ενημερώσεις για την πορεία της ανάρρωσής του. Η τοπική αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση και στους σοβαρούς τραυματισμούς.

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Οι αρχές καλούν όποιον έχει σχετικές πληροφορίες ή ενδεχομένως οπτικό υλικό από τη στιγμή του συμβάντος να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να συνεισφέρει στην έρευνα και στην αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.