Επιτυχία για το 2ο Φεστιβάλ «Γέφυρα πολιτισμού» στην Άρτα με συμμετοχή Πανηπειρωτικού Πατρών

Στο παραποτάμιο θέατρο της Άρτας ο Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» διοργάνωσε το 2ο Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού με τη συμμετοχή συλλόγων, βράβευση και αφιέρωμα στον κλαρινίστα Γρηγόρη Καψάλη.

Δυναμική επιστροφή των χορών και του τοπικού πολιτισμού

Στο παραποτάμιο θέατρο της Άρτας πραγματοποιήθηκε το 2ο Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού με τίτλο «Γέφυρα πολιτισμού», εκδήλωση που οργάνωσε ο Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» με τη στήριξη του Δήμου Αρταίων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Αρταίων Σιαφάκα Χριστόφορου, αντιδήμαρχοι και πολιτειακοί φορείς.

Σημαντική ήταν η παρουσία του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, του οποίου το χορευτικό τμήμα συμμετείχε με χορούς από τη Θεσπρωτία — Πέρδικα, Μαρίκα, Μπεράτι, Πουλάκι — συμβάλλοντας στην ποικιλία και την ποιότητα του προγράμματος.

«Συγχαρητήρια πολλά για την άψογη διοργάνωση καθώς και τη ζεστή υποδοχή και φιλοξενία…»

Στην εκδήλωση το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στον Ηπειρώτη κλαρινίστα Γρηγόρη Καψάλη, αναγνωρισμένη μορφή της ηπειρώτικης μουσικοχορευτικής παράδοσης. Παράλληλα, ξεχώρισε η βράβευση της Γεωργίας Ζώη, ηθοποιού, αρχιτέκτονα και ερμηνεύτριας, που ανακηρύχθηκε επίτιμη πρόεδρος του Λαογραφικού Ομίλου.

Η σκηνική απόδοση του «Γεφυριού της Άρτας» από τη Γεωργία Ζώη κρίθηκε εξαιρετική από τους παρισταμένους, ενώ ο πρόεδρος του Ιστορικού Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, Χάιδας Αλέξανδρος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή και στη δουλειά του διοργανωτή Ομίλου και του χοροδιδάσκαλου Σπύρου Νεραϊδιώτη.

Η ανακοίνωση του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών τόνισε επίσης τα μηνύματα που περνούν μέσω του πολιτισμού και τις προσπάθειες των νέων χορευτών, με ειδική αναφορά στη δασκάλα Λάμπρη Ελευθερία και στην υπεύθυνη της ιματιοθήκης, Γεωργία Χατζηγιάννη από το Αθαμάνιο Άρτης, για το αισθητικό αποτέλεσμα της παράστασης.

Διοργάνωση: Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» (με τη στήριξη του Δήμου Αρταίων)

Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» (με τη στήριξη του Δήμου Αρταίων) Συμμετοχή: Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και άλλοι τοπικοί σύλλογοι

Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και άλλοι τοπικοί σύλλογοι Αφιερωμένο σε: Γρηγόρη Καψάλη

Γρηγόρη Καψάλη Επίτιμη πρόεδρος: Γεωργία Ζώη

Στοιχείο Περιγραφή Τόπος Παραποτάμιο θέατρο Άρτας Κύριος διοργανωτής Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» Στηρίζεται από Δήμος Αρταίων

Για την τοπική κοινωνία η εκδήλωση λειτουργεί ως υπενθύμιση της αξίας της διατήρησης και της διασύνδεσης των τοπικών παραδόσεων, αλλά και ως ευκαιρία πολιτιστικής ανταλλαγής με συλλόγους εκτός περιοχής. Η συμμετοχή συλλόγων από την Πάτρα δείχνει το ενδιαφέρον για συνεργασίες που ενισχύουν την προβολή της ηπειρώτικης μουσικοχορευτικής κληρονομιάς πέρα από γεωγραφικά όρια.

Η επιτυχής διεξαγωγή του φεστιβάλ αναμένεται να δώσει συνέχεια σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής στην Άρτα και την ευρύτερη περιοχή.