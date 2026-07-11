Επιτυχής απομάκρυνση του F-16 από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από 4,5 ώρες επιχείρησης

Μετά από λεπτομερή και συντονισμένη επιχείρηση των αρμόδιων υπηρεσιών ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Το αεροδρόμιο επανήλθε σε λειτουργία, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν η Πολεμική Αεροπορία, η Fraport και η Περιφερειακή Πολιτική Προστασία.

Συντονισμένη επιχείρηση και επαναφορά της λειτουργίας του αερολιμένα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απομάκρυνσης του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Η διαδικασία κράτησε περίπου 4,5 ώρες και πραγματοποιήθηκε από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας σε συνεργασία με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Το γεγονός είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του αεροδρομίου, ωστόσο οι πτήσεις επανήλθαν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς το επόμενο πρωί.

Τι συνέβη στο αεροσκάφος και τα μέτρα ασφάλειας

Ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου προέβη άμεσα σε κατάσβεση χρησιμοποιώντας ειδικό αφρό. Στο πλαίσιο της απομάκρυνσης χορηγήθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της παρουσίας του τοξικού καυσίμου υδραζίνης. Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας κατέφθασε περίπου στις 19:30 με πλοίο της γραμμής και έφερε τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για τον έλεγχο και τη μετακίνηση του αεροσκάφους.

Στελέχη με ειδικές στολές πραγματοποίησαν λεπτομερή εξέταση του αεροσκάφους.

Χρησιμοποιήθηκε ειδικό όχημα για τη διαχείριση της υδραζίνης.

Γερανοφόρο όχημα ανασήκωσε το αεροσκάφος και το τοποθέτησε σε φορτηγό μεγάλης χωρητικότητας.

Συνδρομή από τη Fraport και την Περιφερειακή Πολιτική Προστασία Ζακύνθου για τον καθαρισμό και την ανακούφιση της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Χρονολόγιο της επιχείρησης

Ώρα Ενέργεια περίπου 19:30 Άφιξη ειδικού κλιμακίου της Πολεμικής Αεροπορίας με πλοίο της γραμμής. 22:02 Έναρξη ανύψωσης και φόρτωσης του αεροσκάφους. λίγο πριν τις 23:00 Ολοκλήρωση της φόρτωσης και μεταφορά στον χώρο του παλιού αεροδρομίου.

Επίπτωση για την τοπική λειτουργία και τα επόμενα βήματα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας ρύθμιζε με ακρίβεια τον τρόπο τοποθέτησης του αεροσκάφους στο φορτηγό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. Παράλληλα, η Fraport προχώρησε σε καθαρισμό του διαδρόμου προσγείωσης, ώστε ο αερολιμένας να τεθεί το συντομότερο δυνατόν εκ νέου σε λειτουργία. Σύμφωνα με τις ενημερώσεις, οι αναχωρήσεις ξεκίνησαν και πάλι τα ξημερώματα, με στόχο τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων να έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ζακύνθου, η άμεση και οργανωμένη διαχείριση του περιστατικού σημαίνει περιορισμό των επιπτώσεων στην τουριστική κίνηση και στην τοπική οικονομία. Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας, Fraport, Πολιτικής Προστασίας και των υπόλοιπων συναρμόδιων υπηρεσιών αποδεικνύει την ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστάσεων στο νησί.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση, καθώς και για την καταγραφή των μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία του αερολιμένα και του κοινού.