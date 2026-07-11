Έρχεται κύμα πολύ ζέστης: έως και 39–40°C στο εσωτερικό τις επόμενες μέρες

Η θερμοκρασία θα ανεβεί σταδιακά και το ερχόμενο τετραήμερο αναμένονται υψηλές τιμές, με πιθανές τοπικές παροδικές ομίχλες στα παράκτια τμήματα και ανάπτυξη νεφώσεων στα ορεινά.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στο νησί τις επόμενες μέρες, ωστόσο η ατμοσφαιρική μάζα που θα εγκατασταθεί θα οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου θα φθάσει κατά τόπους έως και τους 39–40°C κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται από το βράδυ της Κυριακής και το πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Η ημέρα του Σαββάτου ξεκίνησε με γενικά ηλιοφάνεια, ενώ τοπικές ομίχλες και χαμηλή νέφωση παρατηρήθηκαν σε εσωτερικές περιοχές και στα ανατολικά-βορειοανατολικά, φαινόμενα τα οποία σε μεγάλο βαθμό διαλύθηκαν τις προμεσημβρινές ώρες. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται ανάπτυξη λίγων τοπικών νεφώσεων στα ορεινά.

Πού θα χτυπήσει πιο έντονα η ζέστη

Περιοχή Εκτιμώμενες μέγιστες (°C) Εσωτερικά πεδινά 35–38 (τοπικά έως 39–40) Παράκτια τμήματα 31–34 Ορεινά (π.χ. Χιονίστρα) Γύρω στους 25

Κατά το διάστημα αυτό, είναι πιθανό να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση στα παράκτια τμήματα τις πρωινές ώρες, ενώ στα ορεινά η νέφωση ενδέχεται να είναι πιο αυξημένη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Σύντομες προγνώσεις και συμβουλές προστασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Κυριακή και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Αποφύγετε εκτεταμένη σωματική δραστηριότητα τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (μεσημέρι–απόγευμα).

Φροντίστε για επαρκή ενυδάτωση και προστασία από τον ήλιο (σκίαση, καπέλο, αντηλιακό), ειδικά ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους.

Σε περιοχές με τοπική πρωινή ομίχλη ή χαμηλή νέφωση να οδηγείτε προσεκτικά λόγω μειωμένης ορατότητας.

Η εξέλιξη της θερμής μάζας παρακολουθείται από τα προγνωστικά κέντρα· μικρές τοπικές αποκλίσεις ως προς τις μέγιστες τιμές είναι πιθανές, αλλά το γενικό σενάριο επιβεβαιώνει διάστημα με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο εσωτερικό.

Σε περίπτωση έκτακτων ανακοινώσεων από τις αρμόδιες αρχές ή νέα δεδομένα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, θα υπάρξει ανανεωμένη ενημέρωση για συστάσεις και περιοχές με υψηλό κίνδυνο θερμικής καταπόνησης.