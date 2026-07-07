Έρχεται myPoint της ΑΑΔΕ στο Γαλάτσι: νέα φυσική εξυπηρέτηση για φορολογούμενους

Η ΑΑΔΕ προαναγγέλλει σημείο myPoint στο Γαλάτσι, ενισχύοντας τα κανάλια εξυπηρέτησης δίπλα στις ψηφιακές υπηρεσίες και διευκολύνοντας πολίτες που δυσκολεύονται με την τεχνολογία.

Νέο σημείο εξυπηρέτησης στην πόρτα των φορολογουμένων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επεκτείνει το δίκτυο φυσικής εξυπηρέτησης με τα καταστήματα myPoint και, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση στα εγκαίνια του τρίτου καταστήματος στην Αττική (Κηφισιά), ακολουθεί η λειτουργία αντίστοιχου σημείου και στο Γαλάτσι, μαζί με Καλλιθέα και Πειραιά. Η εξέλιξη αφορά άμεσα τους κατοίκους του Γαλατσίου, καθώς δημιουργεί επιπλέον κανάλι εξυπηρέτησης για φορολογικά ζητήματα, συμπληρωματικά προς τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Τι αλλάζει για τους πολίτες του Γαλατσίου

Η λειτουργία ενός myPoint στην περιοχή αναμένεται να μειώσει μετακινήσεις προς άλλες συνοικίες και να επιταχύνει απλές διαδικασίες ενημέρωσης και καθοδήγησης. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να προσφέρει ένα σταθερό, αναγνωρίσιμο «σημείο επαφής» με τον πολίτη, συνδέοντας την ψηφιακή υποδομή με ανθρώπινη υποστήριξη. Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση, τα myPoint δεν αντικαθιστούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά τις ενισχύουν, εξυπηρετώντας ιδιαίτερα όσους δυσκολεύονται με την τεχνολογία.

Δηλώσεις και στόχευση της πρωτοβουλίας

Στα εγκαίνια στην Κηφισιά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στον ρόλο των νέων σημείων στο συνολικό πλέγμα εξυπηρέτησης και στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των φορολογουμένων. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, περιέγραψε τη φιλοσοφία των myPoint ως φυσικών κόμβων που υποστηρίζονται από τεχνολογία και είναι προσβάσιμοι για όλους.

«Η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο»

Η παραπάνω φράση συμπυκνώνει την κατεύθυνση της Αρχής: μια υπηρεσία που αξιοποιεί την τεχνολογία, αλλά παραμένει κοντά στον πολίτη, με πρόσωπο και καθοδήγηση.

Πώς εντάσσεται το Γαλάτσι στο νέο δίκτυο

Με την Κηφισιά να λειτουργεί ήδη ως το τρίτο κατά σειρά κατάστημα στην Αττική, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τρία νέα σημεία σε αστικά κέντρα με υψηλή ζήτηση. Το Γαλάτσι εντάσσεται στην επερχόμενη φάση, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η περιοχή θα αποκτήσει το δικό της σημείο εξυπηρέτησης για ζητήματα φορολογίας, ενημέρωσης και καθοδήγησης πολιτών.

Τοποθεσία Κατάσταση Κηφισιά Σε λειτουργία Καλλιθέα Ακολουθεί Γαλάτσι Ακολουθεί Πειραιάς Ακολουθεί

Το πρακτικό όφελος για τους κατοίκους

Για τους φορολογούμενους του Γαλατσίου, η πρόσβαση σε ένα τοπικό myPoint μεταφράζεται σε λιγότερο χρόνο αναμονής και καλύτερη πληροφόρηση για διαδικασίες που συχνά απαιτούν διευκρινίσεις. Η παρουσία φυσικού σημείου αναμένεται να διευκολύνει:

πολίτες που χρειάζονται καθοδήγηση σε ψηφιακές αιτήσεις και δηλώσεις,

ευάλωτες ομάδες ή άτομα με περιορισμένη εξοικείωση στην τεχνολογία,

περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπια συμβουλευτική για φορολογικές ενέργειες.

Η προοπτική αυτή ευθυγραμμίζεται με τον στόχο η εξυπηρέτηση να είναι «πιο κοντά στις ανάγκες» του πολίτη, μειώνοντας γραφειοκρατικές τριβές.

Το επόμενο διάστημα

Η ΑΑΔΕ διαθέτει ήδη σημαντικό δίκτυο φυσικής παρουσίας πανελλαδικά και σχεδιάζει την επέκταση του ίδιου μοντέλου εξυπηρέτησης και σε άλλες δομές που ενσωματώθηκαν υπό την Αρχή. Η λειτουργία του myPoint στο Γαλάτσι ανακοινώθηκε ως επόμενο βήμα μετά την Κηφισιά, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί χρονοδιάγραμμα έναρξης. Μέχρι τότε, οι κάτοικοι μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες και τα ενεργά σημεία.

Η προσαρμογή των δημοσίων υπηρεσιών σε ένα υβριδικό μοντέλο—ψηφιακό και δια ζώσης—αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καθημερινότητα στο Γαλάτσι. Η έλευση του myPoint αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς πιο αξιόπιστη και προσιτή δημόσια εξυπηρέτηση.