Ερμούπολη: Κινητοποιήσεις και απαγόρευση συναθροίσεων για την άφιξη του Crown Iris

Συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης και απαγόρευση συναθροίσεων στην παραλιακή ζώνη με αφορμή τη δεύτερη, από τις συνολικά οκτώ φετινές, αφίξεις του κρουαζιερόπλοιου ισραηλινών συμφερόντων.

Διαδηλώσεις και περιοριστικά μέτρα στη ζώνη του λιμανιού

Σε κλίμα έντονης κινητοποίησης υποδέχεται σήμερα η Ερμούπολη τη δεύτερη από τις συνολικά οκτώ φετινές αφίξεις του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Η Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου καλεί σε διαρκή δράση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με κεντρικό σύνθημα «Όχι στο ξέπλυμα της γενοκτονίας μέσω του τουρισμού», ενώ το Λιμεναρχείο έχει ανακοινώσει απαγόρευση συναθροίσεων στην παραλιακή ζώνη.

Οι προγραμματισμένες αντιπολεμικές συγκεντρώσεις επικεντρώνονται στην Πλατεία Μιαούλη και σε σημεία μνήμης της πόλης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ραντεβού έχουν δοθεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και στο Άγαλμα της Νίκης, στις 08:00 και στις 15:00. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τον απόπλου του πλοίου από το λιμάνι της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.

Υπόμνηση της προηγούμενης άφιξης και αντιδράσεων

Η σημερινή άφιξη έπεται της πρώτης, στις 5 Ιουνίου, όταν η πόλη βίωσε εκτεταμένη παρουσία Αστυνομίας και Λιμενικού, καθώς και απαγορεύσεις κυκλοφορίας, στάθμευσης, συγκεντρώσεων και πορειών. Την ημέρα εκείνη καταγγέλθηκαν και προσαγωγές πολιτών για εξακρίβωση στοιχείων, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε, έφεραν μαζί τους τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Σε συνέχεια των γεγονότων, η Αντιπολεμική Πρωτοβουλία κατέθεσε ψήφισμα με 172 υπογραφές, θέτοντας ενώπιον της τοπικής κοινωνίας το ερώτημα αν το νησί επιθυμεί αυτόν τον τύπο τουρισμού. Το ζήτημα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου–Ερμούπολης, όπου η δημοτική αρχή καταψήφισε το αίτημα να κηρυχθεί το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο ανεπιθύμητο και να αφαιρεθεί η Σύρος από τους προορισμούς του.

Μηνύματα και αιτήματα των κινητοποιήσεων

Οι διοργανωτές καλούν την κοινωνία της Σύρου να στείλει σαφές μήνυμα ενάντια στην κανονικοποίηση της βίας μέσω του τουρισμού και στην επίκληση της «ελληνικής φιλοξενίας» ως άλλοθι. Όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις της Πρωτοβουλίας:

«Όχι στο ξέπλυμα της γενοκτονίας και της βαρβαρότητας μέσω του “τουρισμού”· δεν θα κανονικοποιήσουμε τον φασισμό στο όνομα της “ελληνικής φιλοξενίας” και η καταστολή δεν μπορεί να υπερνικήσει το δίκαιο.»

Στο πλευρό των κινητοποιήσεων τάσσονται και σωματεία εκπαιδευτικών: η ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων, η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών – Παράρτημα Κυκλάδων, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου–Τήνου–Μυκόνου και ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Νοτίου Αιγαίου, με κοινή ανακοίνωση που υπογραμμίζει την αντίθεσή τους στην εικόνα έντονης αστυνόμευσης στην πόλη.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Με δεδομένη την απαγόρευση συναθροίσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, οι συγκεντρώσεις αναμένεται να μετατοπιστούν σε κεντρικά και συμβολικά σημεία της πόλης. Κάτοικοι και επισκέπτες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις συγκεντρώσεις και την παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, ιδίως γύρω από την Πλατεία Μιαούλη και τα μνημεία όπου έχουν ανακοινωθεί ραντεβού, προκειμένου να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους.

Συγκεντρώσεις στις 08:00 και 15:00 σε Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και Άγαλμα της Νίκης.

Απαγόρευση συναθροίσεων στην παραλιακή ζώνη με απόφαση του Λιμεναρχείου.

Διαρκής κινητοποίηση έως τον απόπλου του Crown Iris.

Χρονολόγιο και σημεία ενδιαφέροντος

Γεγονός Χρόνος/Ημερομηνία Σημείο 1η άφιξη Crown Iris 5 Ιουνίου Λιμάνι Ερμούπολης 2η άφιξη (σήμερα) Καθ’ όλη την ημέρα Λιμάνι Ερμούπολης Συγκέντρωση 08:00 Μνημείο Εθνικής Αντίστασης Συγκέντρωση 15:00 Άγαλμα της Νίκης Απαγόρευση συναθροίσεων Σε ισχύ σήμερα Παραλιακή ζώνη Ερμούπολης Προγραμματισμένες αφίξεις 2026 8 συνολικά Σύρος στους προορισμούς

Το αν η Ερμούπολη θα παραμείνει λιμάνι υποδοχής του συγκεκριμένου δρομολογίου έχει μετατραπεί σε πεδίο έντονης δημόσιας συζήτησης. Με τις αφίξεις να συνεχίζονται μέσα στο καλοκαίρι, ο διάλογος για τα όρια της «τουριστικής κανονικότητας», την ασφάλεια και την εικόνα της πόλης αναμένεται να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της τοπικής ατζέντας.