Εθελοντική παρέμβαση στην Καρδάμαινα περιορίζει τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Ομάδα εθελοντών καθάρισε χώρο στάθμευσης στην Καρδάμαινα, απομακρύνοντας συσσωρευμένα σκουπίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική της Κω.

Καθαρισμός σε δημοτικό χώρο με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών

Πρωινή δράση σήμερα στην Κάρδαμαινα από την ομάδα εθελοντών «Kos Rubbishless Community», που συγκέντρωσε μέλη της στις 07:00 για να καθαρίσει έναν μικρό χώρο στάθμευσης όπου είχε σχηματιστεί εστία σκουπιδιών. Στόχος της παρέμβασης ήταν η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς και η αποκατάσταση της αισθητικής εικόνας της περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι εθελοντές Marion, Charli και Dom, οι οποίοι ανέλαβαν την περισυλλογή απορριμμάτων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από περαστικούς και επισκέπτες. Η κίνηση αυτή, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κω, συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό των κινδύνων πυρκαγιάς.

«Η απόρριψη σκουπιδιών αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.» — Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω

Η τοπική πρωτοβουλία θέτει έμφαση στην ατομική και συλλογική ευθύνη: η απομάκρυνση των απορριμμάτων όχι μόνο μειώνει τις πιθανές εστίες ανάφλεξης αλλά βελτιώνει και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, περιορίζει την παρουσία τρωκτικών και προάγει την καλή εικόνα για τους επισκέπτες του νησιού.

Σημείο δράσης: μικρός χώρος στάθμευσης στην Καρδάμαινα

Χρόνος παρέμβασης: 07:00 το πρωί

το πρωί Συμμετέχοντες: Marion, Charli, Dom

Η ομάδα καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να σεβαστούν τις πινακίδες και τις προσπάθειες καθαρισμού, και προτρέπει όποιον εντοπίζει νέα απόρριψη να συμμετέχει ενεργά στον καθαρισμό ή να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα μέλη της πρωτοβουλίας, με μικρές, τακτικές κινήσεις επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση του δημόσιου χώρου.

Παράμετρος Πληροφορία Ομάδα Kos Rubbishless Community Ώρα παρέμβασης 07:00 Στόχος Μείωση κινδύνου πυρκαγιάς και αποκατάσταση εικόνας

Για τους κατοίκους της Καρδάμαινας η εξέλιξη αυτή σημαίνει μικρότερο κίνδυνο για τοπικές πυρκαγιές στις γειτονιές και βελτίωση της καθημερινότητας, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο όπου η αύξηση επισκεψιμότητας μπορεί να επιβαρύνει ήδη ευάλωτους δημόσιους χώρους. Η συνεργασία πολιτών και τοπικών φορέων παραμένει κρίσιμη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.

Οι εθελοντές προτρέπουν όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί ή να ενταχθεί στην ομάδα να επισκεφθεί την κοινότητα KOS@RUBBISHLESS_COMMUNITY και να επικοινωνήσει για συμμετοχή σε μελλοντικές δράσεις.