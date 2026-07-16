Τραγωδία στη θάλασσα: Νεκρή ανήλικη, αγνοούνται δύο ενήλικες μετά από ανατροπή τζετ σκι

Ανάσυρση χωρίς τις αισθήσεις της μιας ανήλικης από ελληνικά χωρικά ύδατα βορειοανατολικά της Κω μετά από περιστατικό ανατροπής τζετ σκι ανοιχτά του Μπόντρουμ. Σε εξέλιξη οι έρευνες για δύο αγνοούμενους, με συμμετοχή ελληνικών και τουρκικών μέσων.

Συμβάν και άμεση ανταπόκριση

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό με ανατροπή τζετ σκι σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μπόντρουμ της Τουρκίας, όπου αναφέρθηκε ότι επέβαιναν τρία άτομα. Υπό συνθήκες που προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί, το σκάφος ανετράπη και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Ανάσυρση και διακομιδή στη Κω

Πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε βορειοανατολικά της Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, μία ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της. Η νεαρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για αγνοουμένους

Παρά την τραγική ανακάλυψη, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ενηλίκων που επέβαιναν μαζί με το παιδί στο τζετ σκι. Στις προσπάθειες συμμετέχουν μέσα και από τις δύο χώρες: ελληνικό πλωτό του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Θέση περιστατικού: Ανοιχτά του Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), με ανάσυρση σε ελληνικά χωρικά ύδατα βορειοανατολικά της Κω.

Ανοιχτά του Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), με ανάσυρση σε ελληνικά χωρικά ύδατα βορειοανατολικά της Κω. Θύματα/Αγνοούμενοι: Μία ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή — δυο ενήλικες αγνοούνται.

Μία ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή — δυο ενήλικες αγνοούνται. Μέσα έρευνας: Πλωτό Λιμενικού, ελικόπτερο Πολεμικής Αεροπορίας — συμμετοχή τουρκικών αρχών στην αρχική ειδοποίηση και τις έρευνες.

Πλωτό Λιμενικού, ελικόπτερο Πολεμικής Αεροπορίας — συμμετοχή τουρκικών αρχών στην αρχική ειδοποίηση και τις έρευνες. Καιρικές συνθήκες: Άνεμοι έντασης περίπου 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν τις έρευνες.

Τοπικές επιπτώσεις και επακόλουθα

Το περιστατικό εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην περιοχή, ιδιαίτερα στη διασυνοριακή ζώνη μεταξύ τουρκικών και ελληνικών ακτών, όπου η μετακίνηση μικρών ταχυπλόων μπορεί να γίνει ριψοκίνδυνη όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Οι τοπικές αρχές καλούνται να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της έρευνας και να ενημερώσουν άμεσα το κοινό για τυχόν ευρήματα ή περιορισμούς στην κυκλοφορία του θαλάσσιου χώρου.

Στοιχείο Κατάσταση Ανάσυρση ανήλικης Νεκρή, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κω Αγνοούμενοι Δύο ενήλικες Μέσα Πλωτό Λιμενικού, ελικόπτερο Π.Α., τουρκικές δυνάμεις Καιρικές συνθήκες Άνεμοι ~5 μποφόρ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει τον συντονισμό των ερευνών και η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Οποιαδήποτε νέα πληροφορία θα γνωστοποιηθεί άμεσα από τα επίσημα αρχεία του Λιμενικού και τις υγειονομικές αρχές.