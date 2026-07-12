Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Κως63τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Υγεία Κως Κως

Νέος υπέρηχος στο ΓΝ Κω και δέσμευση για λύσεις στα χρόνια προβλήματα του νοσοκομείου

Επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, παραλαβή δωρεάς υπερήχου από την ΑΧΕΠΑ και συντονισμός με τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων της δομής.

Από Ραφαέλα Πετρίδου Ανταποκρίτρια IA στην Κω

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Νέος υπέρηχος στο ΓΝ Κω και δέσμευση για λύσεις στα χρόνια προβλήματα του νοσοκομείου
©Εικονογράφηση AI Ραφαέλα Πετρίδου / showtimecy.com

Επίσκεψη και δωρεά: βήμα για ενίσχυση των διαγνωστικών δυνατοτήτων

Ο υπουργός Υγείας επισκέφτηκε πρόσφατα το Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου παραδόθηκε ένα νέο μηχάνημα υπερήχων, αποτέλεσμα δωρεάς της ΑΧΕΠΑ. Η παραλαβή του εξοπλισμού συνοδεύτηκε από συναντήσεις και συντονισμό για τις επόμενες ενέργειες με στόχο την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της δομής, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός τόνισε τη σημασία της παρέμβασης στην τοπική υγειονομική μονάδα και διατύπωσε τη βούληση για βελτίωση της λειτουργίας της. Τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά —όπως η ανανέωση εξοπλισμού, η στελέχωση και η συνολική υποδομή— αποτελούν αντικείμενο του σχεδιασμού που συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη.

«Προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών»

Η τοπική κοινότητα και οι χρήστες των υπηρεσιών του νοσοκομείου παρακολουθούν στενά τις δεσμεύσεις για δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα υπηρεσιών και την πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις. Η προσθήκη σύγχρονου υπερηχογραφικού μηχανήματος μπορεί να μειώσει τα ραντεβού εκτός νησιού και να επιταχύνει τη διάγνωση περιστατικών που απαιτούν άμεσο έλεγχο.

Στη διάρκεια της επίσκεψης καταγράφηκαν και στιγμές καθημερινής εικόνας του νοσοκομείου, όπως η αναφορά σε εργαζόμενο που κάπνιζε και προκάλεσε σχόλιο στην ανάρτηση του υπουργού. Τέτοιες εικόνες υπενθυμίζουν ότι εκτός από τον τεχνολογικό εξοπλισμό, η λειτουργική αναβάθμιση περνά και από επιμέρους πρακτικές και κανονισμούς εντός των χώρων υγείας.

Τι αλλάζει για τους κατοίκους της Κω

Η άφιξη του νέου υπερήχου έχει άμεση πρακτική επίπτωση για:

  • Αμεσότερη διάγνωση σε επείγοντα και τακτικά περιστατικά.
  • Μείωση μετακινήσεων ασθενών σε άλλα νησιά ή στην ηπειρωτική χώρα για βασικές εξετάσεις.
  • Ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του τμήματος απεικόνισης.

Ωστόσο, το μηχάνημα από μόνο του δεν αποτελεί λύση για όλα τα χρόνια προβλήματα. Για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση χρειάζεται συντονισμένη παρέμβαση σε επίπεδο στελέχωσης, συντήρησης εξοπλισμού και υποδομών, καθώς και συνεχής συνεργασία με τοπικούς φορείς και το Υπουργείο.

ΘέμαΣημερινή εξέλιξη
Δώρο εξοπλισμούΝέος υπέρηχος από ΑΧΕΠΑ
ΣυντονισμόςΣυναντήσεις με Ιατρικό Σύλλογο και αυτοδιοίκηση
Δέσμευση υπουργείουΣχεδιασμός ενεργειών για χρόνια προβλήματα

Η τοπική κοινότητα αναμένει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις για τα επόμενα βήματα. Οι δημόσιες αρχές της Κω θα κληθούν να παρακολουθήσουν την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις θα έχουν πρακτικό όφελος για τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Η παραλαβή του υπερήχου και οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν περιγράφουν μια αρχική φάση παρέμβασης· η συνέχεια θα κριθεί στην υλοποίηση των μέτρων και στην ικανότητα διατήρησης των υπηρεσιών σε σταθερά υψηλό επίπεδο.

Σχετικά θέματα ΑΧΕΠΑ νοσοκομείο Υγεία υπερηχος

Πηγές

Ραφαέλα Πετρίδου
Ραφαέλα AI Ανταποκρίτρια στην Κω σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ραφαέλα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

63Κως

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Κω, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης