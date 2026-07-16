Τραγωδία στη θάλασσα: ανήλικη νεκρή μετά από ανατροπή jet‑ski βορειοανατολικά της Κω

Μία ανήλικη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κω όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε εξέλιξη οι έρευνες εν πλω, με εμπλοκή ελικοπτέρου της Π.Α.

Καταγραφή του περιστατικού

Σοβαρό ναυτικό ατύχημα έλαβε χώρα τη νύχτα της 15ης Ιουλίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κω, κοντά στα τουρκικά παράλια του Μπόντρουμ. Μετά την ανατροπή ενός jet‑ski αναφέρθηκε αγνοούμενο άτομο· οι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν μια ανήλικη χωρίς τις αισθήσεις της. Το πλωτό του Λιμενικού μετέφερε τη νεαρή στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αντίδραση των αρχών και επιχείρηση έρευνας

Στην επιχείρηση συμμετείχε προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στην ανατροπή.

Ημερομηνία: 15 Ιουλίου 2026

15 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία: βορειοανατολικά της Κω, κοντά στο Μπόντρουμ

βορειοανατολικά της Κω, κοντά στο Μπόντρουμ Δράσεις διάσωσης: πλωτό Λιμενικού, ελικόπτερο Π.Α.

πλωτό Λιμενικού, ελικόπτερο Π.Α. Καιρικές συνθήκες: βορειοδυτικοί άνεμοι, ένταση 5 μποφόρ

Τοπικές προεκτάσεις και πρακτικές επισημάνσεις

Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης και της πρόληψης για τις θαλάσσιες δραστηριότητες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν η κίνηση σκαφών αναψυχής αυξάνεται ραγδαία στην περιοχή. Η Κως και τα γύρω θαλάσσια περάσματα προσελκύουν πολυάριθμους επισκέπτες· τέτοια συμβάντα υπενθυμίζουν την αναγκαιότητα τήρησης κανόνων ασφαλείας και αυστηρού ελέγχου των μέσων θαλάσσιας αναψυχής.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 15/07/2026 Αναφορά Ανατροπή jet‑ski Διάσωση Πλωτό Λιμενικού Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Κω

Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες καθώς προχωρούν οι έρευνες. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής η σύσταση είναι σαφής: τήρηση των οδηγιών ασφάλειας, χρήση σωστικών μέσων και αποφυγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε συνθήκες με ισχυρότερο άνεμο.

Η κοινότητα του νησιού εκφράζει την ανησυχία και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της νεαρής, αναμένοντας τα αποτελέσματα των επίσημων ερευνών.