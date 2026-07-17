Στη σύλληψη 30χρονου στην Κω για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και σεξουαλική παρενόχληση

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω συνέλαβαν στις 15 Ιουλίου έναν 30χρονο που κατηγορείται ότι επέτρεψε σε ανήλικη την κατανάλωση αλκοόλ και, σύμφωνα με καταγγελία, προέβη σε γενετήσιες πράξεις ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση βρίσκεται στη δικαστική διαδικασία.

Συνελήφθη 30χρονος μετά από καταγγελία για διάθεση αλκοόλ και γενετήσιες πράξεις

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας 30 ετών, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο συλληφθείς κατηγορείται για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και για πράξεις σε βάρος της ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

«σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.»

Ο άνδρας φέρεται να εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κω, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, επέτρεψε στην ανήλικη την κατανάλωση ποτού. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, προέβη σε γενετήσιες πράξεις με το πρόσωπο αυτό όταν εκείνο βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα που ερευνώνται.

Σε κάποιες αναφορές σημειώνεται ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στη χώρα. Η υπόθεση έχει τεθεί υπό την αρμοδιότητα των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών και ακολουθείται η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Ημερομηνία σύλληψης: 15/07

15/07 Ηλικία κατηγορουμένου: 30 ετών

30 ετών Κατηγορίες σε διερεύνηση: διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις

Στοιχείο Πληροφορία Αρχές που ενήργησαν Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω Φορέας που εξέδωσε ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ. Φορέας απασχόλησης (κατάστημα) Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν παρέχει στο παρόν στάδιο επιπλέον λεπτομέρειες για το πώς προέκυψε η καταγγελία ή για την ταυτότητα της ανήλικης, από την προστασία της οποίας εξαρτάται η εμπεριστατωμένη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αρχές περιορίζονται στην επίσημη ενημέρωση για τα αδικήματα και την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Το επεισόδιο φέρνει ξανά στην επιφάνεια την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης αναφορικά με την πρόσβαση ανηλίκων σε αλκοόλ, καθώς και την προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στην προστασία των ανηλίκων από οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κατάχρησης. Για τους κατοίκους και τους φορείς του νησιού, η υπόθεση υπενθυμίζει την αναγκαιότητα εγρήγορσης και άμεσης ενημέρωσης των αρχών όταν υπάρχει υπόνοια για παρόμοια περιστατικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναμένουν τις επίσημες εξελίξεις από τη Δικαιοσύνη και τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, ενώ σε περιπτώσεις που αφορούν ανηλίκους, η προστασία της ταυτότητας και της αξιοπρέπειας των θυμάτων παραμένει πρωτεύον ζήτημα.