Τραγωδία στη θάλασσα: ανήλικη νεκρή μετά από ανατροπή τζετ σκι, αγνοούνται δύο ενήλικες

Ανατροπή τζετ σκι στις τουρκικές ακτές του Μπόντρουμ κινητοποίησε ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις. Η σορός μιας ανήλικης ανασύρθηκε βορειοανατολικά της Κω και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο ενηλίκων.

Συμβάν και επιχειρήσεις έρευνας

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης όταν αναφέρθηκε ανατροπή τζετ σκι στην περιοχή του Μπόντρουμ της Τουρκίας με τρεις επιβαίνοντες. Το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος έλαβε κλήση από την αντίστοιχη τουρκική υπηρεσία και ζήτησε τη συνδρομή των ελληνικών Αρχών για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Από την ανταλλαγή πληροφοριών και τις συντονισμένες έρευνες των δύο χωρών προέκυψε ότι σε ελληνικά χωρικά ύδατα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού η σορός μιας ανήλικης, άγνωστης προς το παρόν ηλικίας. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της και δόθηκε εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Συνέχιση αναζητήσεων και εμπλεκόμενες δυνάμεις

Παρά την ανάσυρση της σορού, οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί: εξακολουθούν να αναζητούνται οι δύο ενήλικες που επέβαιναν στο ίδιο τζετ σκι. Από ελληνικής πλευράς στις επιχειρήσεις συμμετέχει, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και έχει απογειωθεί ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι επιχειρήσεις συντονίζονται σε συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές που αρχικά ενημέρωσαν την ελληνική πλευρά.

Τριμελής επιβατική σύνθεση στο τζετ σκι (μία ανήλικη και δύο ενήλικες).

Η ανήλικη ανασύρθηκε νεκρή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ενηλίκων.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτό του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Το συμβάν υπενθυμίζει τους κινδύνους στις θαλάσσιες μετακινήσεις και τη σημασία του συντονισμού των υπηρεσιών σε περιοχές όπου τα σύνορα και οι θαλάσσιες ζώνες γειτονεύουν. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Κω, ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στα θαλάσσια σπορ, θα πρέπει να προσέχουν τις ανακοινώσεις των αρχών και να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση μέσων αναψυχής στη θάλασσα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και η εντολή για την εκτέλεση νεκροψίας-νεκροτομής θα αναδείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης. Κάθε νεότερη πληροφορία θα ανακοινωθεί από τις επίσημες αρχές.

Στοιχείο Κατάσταση Επιβαίνοντες 3 (1 ανήλικη, 2 ενήλικες) Αποτέλεσμα για ανήλικη Ανασύρθηκε νεκρή, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κω Αναζητούμενοι 2 ενήλικες Εμπλεκόμενες δυνάμεις Λιμενικό (πλωτό), Π.Α. (ελικόπτερο), τουρκική ακτοφυλακή

Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των ερευνών. Για την ασφάλεια των πολιτών, οι ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή.