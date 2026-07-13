Εγκρίθηκε ο Απολογισμός του 2025· έντονη κριτική για υποδομές και καθημερινότητα

Ο απολογισμός πεπραγμένων του 2025 εγκρίθηκε, αλλά η αντιπολίτευση καταγγέλλει ελλείψεις σε αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, προβλήματα ακτογραμμής και την καθημερινότητα σε Κέφαλο και Καρδάμαινα.

Εγκρίθηκε ο απολογισμός· διαφωνίες για σειρά προβλημάτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025. Κατά την παρουσίαση, ο δήμαρχος περιέγραψε λεπτομερώς τις ενέργειες της δημοτικής διοίκησης για το έτος. Ωστόσο, η συζήτηση σημαδεύτηκε από τις αιχμηρές επισημάνσεις της επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κας Κικής Μακρή, η οποία άσκησε έντονη κριτική για σοβαρά προβλήματα που παραμένουν ανοιχτά στην Κω.

Η κ. Μακρή επεσήμανε ότι, παρά τη φιλοξενία σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων, οι τοπικοί σύλλογοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την έλλειψη χώρων προπόνησης. Παράλληλα τόνισε την απουσία σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται περισσότερο ως εργαλείο τουριστικής προβολής παρά ως αναγκαίο στοιχείο για την τοπική κοινωνία.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, η τοποθέτηση περιλάμβανε ανησυχίες για τη διάβρωση των ακτών και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαχείριση του προβλήματος με τα φύκια στο Μαστιχάρι, την οποία χαρακτήρισε «καθυστερημένη και αποσπασματική».

Κέφαλος και Καρδάμαινα : προβλήματα στην καθημερινότητα με επικίνδυνους δρόμους, παράνομες χωματερές και ελλείψεις στον φωτισμό.

: προβλήματα στην καθημερινότητα με επικίνδυνους δρόμους, παράνομες χωματερές και ελλείψεις στον φωτισμό. Υδροδότηση και συγκοινωνίες : αναφέρονται ελλείψεις στην παροχή νερού και ανεπαρκής εξυπηρέτηση των χωριών.

: αναφέρονται ελλείψεις στην παροχή νερού και ανεπαρκής εξυπηρέτηση των χωριών. Κυκλοφορία και στάθμευση: η αύξηση της τουριστικής κίνησης, χωρίς αντίστοιχο σχεδιασμό οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης, προβλέπεται ότι θα επιδεινώσει την κατάσταση.

Η κ. Μακρή επέκρινε επίσης τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, κάνοντας λόγο για συχνές δυσλειτουργίες και ανεπαρκή κάλυψη, ιδιαίτερα των χωριών, και εξέφρασε αντίθεση στην περαιτέρω εμπλοκή ιδιωτών σε αυτόν τον τομέα. Στο πεδίο της καθαριότητας και της φροντίδας των χώρων πρασίνου, επισήμανε την υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, που συνεπάγεται ανάθεση εργασιών σε ιδιώτες και επηρεάζει την εικόνα της πόλης και τη συντήρηση πρασίνου.

Θέμα Κύριες επισημάνσεις Αθλητικές εγκαταστάσεις Έλλειψη χώρων και αναγκαιότητα βελτίωσης Πολιτιστικές υποδομές Απουσία σύγχρονων δομών, πολιτισμός ως τουριστικό εργαλείο Ακτογραμμή Διάβρωση και παρεμβάσεις χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες Καθημερινότητα (Κέφαλος, Καρδάμαινα) Επικίνδυνοι δρόμοι, χωματερές, φωτισμός, υδροδότηση

Η συζήτηση γύρω από τον απολογισμό αναδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην προβολή των εκδηλώσεων και τις ανάγκες των κατοίκων για λειτουργικές υποδομές. Η έγκριση του απολογισμού δεν έθεσε τέλος στις απαιτήσεις για συγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης των προβλημάτων που επισημάνθηκαν, ιδιαίτερα όσων αφορούν την προσβασιμότητα, τη διαχείριση των ακτών και την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Για τους κατοίκους της Κω, τα ζητήματα που αναδείχθηκαν αφορούν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια στις γειτονιές, ενώ οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν από τον απολογισμό θα προκύψουν δεσμεύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους.