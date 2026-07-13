Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κω με μεγάλο εστιακό βάθος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:46 τα ξημερώματα με επίκεντρο 6 χλμ νότια-νοτιοανατολικά της Κεφάλου και εστιακό βάθος 128,4 χλμ. Χωρίς αναφορές για ζημιές.

Σύντομη καταγραφή και τοπικές συνέπειες

Στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κω σημειώθηκε τα ξημερώματα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών Ρίχτερ. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 02:46 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Κεφάλου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 128,4 χιλιόμετρα.

Το μεγάλο εστιακό βάθος είναι το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την εν λόγω δόνηση: σεισμοί τέτοιου βάθους γίνονται αισθητοί σε ευρύτερη περιοχή, αλλά συνήθως προκαλούν μικρότερη επιφανειακή ένταση και σπανίως προκαλούν ζημιές.

Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες για τους κατοίκους

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Κως και τα Δωδεκάνησα εντάσσονται σε ζώνη συνεχούς σεισμικής παρακολούθησης λόγω της τεκτονικής δομής της περιοχής.

Οι κάτοικοι της Κεφάλου και των γύρω οικισμών που ενδέχεται να έχουν αισθανθεί τη δόνηση δεν χρειάζεται να προβούν σε άμεσα μέτρα πέραν της τήρησης των κανόνων αυτοπροστασίας: έλεγχος για εμφανείς ζημιές σε κτίρια και αποφυγή συνωστισμού κοντά σε τυχόν επικίνδυνα σημεία μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται προβλήματα.

Τοπικό πλαίσιο και παρακολούθηση

Η συχνότητα χαμηλής έως μέτριας έντασης σεισμών στην Κω και ευρύτερα στα Δωδεκάνησα οφείλεται στη γεωλογική δομή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Οι σεισμοί με μεγάλο εστιακό βάθος, όπως ο σημερινός, καταγράφονται από τα δίκτυα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και της τοπικής πολιτικής προστασίας, οι οποίοι συνεχίζουν την παρακολούθηση για τυχόν μετασεισμική δραστηριότητα.

Στοιχείο Τιμή Μέγεθος 3,6 Ρίχτερ Χρόνος 02:46 Επίκεντρο 6 χλμ ΝΝΑ της Κεφάλου Εστιακό βάθος 128,4 χλμ

Η ενημέρωση θα αναθεωρηθεί αν υπάρξουν νεότερα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ή από τις τοπικές αρχές. Κατά τις επόμενες ώρες συστήνεται προσοχή αλλά όχι πανικός· η παρακολούθηση συνεχίζεται.